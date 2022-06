Ce sont les objectifs de prix pour une autre correction avant l’ADA de Cardano | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano tombe en dessous de 0,40 $ alors que Bitcoin entraîne les crypto-monnaies dans la récession.

Le prix ADA voit les commerçants retenir leur souffle tout en évitant de nouveaux plus bas pour la semaine.

Attendez-vous à une baisse de 20% sur le dos de la déclaration de la Réserve fédérale plus tard dans la journée.

Le prix de Cardano (ADA) reste assez bon ce mercredi alors que d’autres paires de crypto-monnaies majeures approchent des niveaux clés, avec Bitcoin flirtant autour de 20 000 $ et ETH près de 1 000 $. Les marchés ont été pris au dépourvu par une réunion d’urgence de la BCE, laissant entendre que Francfort voit des problèmes dans la hausse des spreads de l’Italie après avoir annoncé l’arrêt de son programme d’achat d’obligations à partir de juillet. Avec les commerçants sur les nerfs, le prix ADA s’abstient de faire de nouveaux plus bas pour le moment, mais la réunion de la Réserve fédérale plus tard dans la journée pourrait n’être qu’un événement parmi tant d’autres afin de contrôler l’évolution des prix.

ADA tient le coup pour l’instant, avec des commerçants sur le qui-vive

Le prix de Cardano voit le chaos sur les marchés ce mercredi avec des réunions surprises de la Banque centrale européenne quelques heures à peine avant que la Fed, la banque centrale américaine, ne devienne plus belliciste comme initialement perçu. Les commerçants, cependant, gardent leur action ensemble à Cardano car il s’est abstenu de faire de nouveaux creux tandis que le grand frère Bitcoin est sur le point de passer en dessous de 20 000 $. Finalement, la pause inférieure devrait venir pour Cardano car la plupart des étoiles sont alignées pour que l’action des prix ADA baisse plus bas.

Le prix de l’ADA chutera vers 0,37 $ au niveau de support mensuel S1, ce qui éliminerait le plus bas du 12 mai à 0,384 $. L’indice de force relative a encore une marge de manœuvre à la baisse, ouvert avant d’atteindre la barrière de survente. Attendez-vous à ce que la BTC passe en dessous de 20 000 $, la déclaration de la Fed ou de la BCE étant suffisante comme déclencheur pour le faire.

Graphique journalier ADA/USD

Étant donné que de nombreux risques liés aux gros titres sont possibles ce mercredi, une surprise positive pourrait apporter un certain soulagement et apaiser un peu le ton sur les marchés. Ce serait idéal pour que les crypto-monnaies s’installent et se rassemblent. Le prix de l’ADA remonterait rapidement au-dessus de 0,50 $ et reviendrait éventuellement à 0,60 $ avant de tester le pivot mensuel et la moyenne mobile simple sur 55 jours comme plafonds à la hausse.