Pourquoi le prix AVAX d’Avalanche peut descendre en dessous de 10 $ | Cryptomonnaie

La tendance à la baisse des prix des avalanches fait boule de neige avec une tempête parfaite sur les marchés mondiaux.

Poursuite de la vente récente de crypto-monnaies probablement alors que moins de liquidités deviennent disponibles.

Attendez-vous à une baisse de 40 % et à une baisse du prix AVAX en dessous de 10 $ pour la première fois en un an.

Le prix de l’avalanche (AVAX) voit les investisseurs fuir vers la sortie après que ce qui semblait être une branche d’olivier de la BCE s’est déjà avéré être un non-événement. Le prix AVAX testant déjà le plus bas du week-end dernier, le marché semble prêt à baisser encore une fois. Le plus grand support à proximité est à 9,29 $, le plus bas du 23 juin 2021, qui a tenu jusqu’à présent lors des tests, mais qui semble faible aujourd’hui.

Le prix AVAX voit les investisseurs fuir vers la sortie, mettant la crypto dans une spirale descendante

Le prix d’avalanche souffre des répercussions de l’humeur morose actuelle du marché, à partir de laquelle les commerçants ont encore besoin de gagner de l’argent. La réalité économique explique pourquoi les crypto-monnaies se corrigent autant. Avec la hausse des prix, les ménages ont moins de revenus disponibles. Cela signifie moins de fonds à investir dans les crypto-monnaies, et à son tour, avec la descente, la peur grandit d’un éventuel défaut dans l’espace des crypto-monnaies.

Le prix AVAX chuterait rapidement à 9,29 $ en cas de défaut d’un courtier crypto. Sur le dos de cela, les investisseurs retireraient rapidement leur argent, mais verraient des problèmes pour obtenir des dollars, car il y a moins de volume d’achat parce que les ménages ont le moins de revenus disponibles à investir dans cette classe d’actifs. Ainsi, les investisseurs commenceront à vendre en dessous du prix actuel pour être exécutés sur leurs ordres de vente, déclenchant un mouvement en spirale qui pourrait facilement passer en dessous du S1 mensuel et même entrer dans la zone de danger près de 0 $.

Graphique journalier AVAX/USD

Les marchés auraient pu arriver à un point de basculement où la récession de l’année prochaine est déjà intégrée. Cela signifierait que les marchés commenceraient enfin à se redresser à partir de ce moment. Pour le prix AVAX, cela signifierait une rotation rapide vers le haut à 21,98 $, une cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge et un rallye jusqu’à 40,00 $, pour tester la moyenne mobile simple sur 55 jours à la hausse.