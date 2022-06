Ethereum prolonge sa chute et atteint 1010 | Cryptomonnaie

Vendredi dernier, Ethereum a ouvert avec un large écart négatif, passant sous le territoire de support clé de 1685, qui servait de plancher depuis le 12 mai.e. Par la suite, la crypto a continué à dériver vers le sud, et aujourd’hui, elle a atteint le support à 1010, avant de rebondir quelque peu. Dans l’ensemble, Ethereum se négocie bien en dessous de la ligne baissière tirée du plus haut du 15 maieet bien en dessous de la ligne de tendance baissière tirée du plus haut du 3 avrilrd. Ainsi, même si le prix rebondit quelque peu, nous verrons cela comme un rebond correctif avant la prochaine étape sud.

Nous pensons que les baissiers pourraient reprendre le dessus à proximité de la barrière 1270, marquée par le plus haut du 14 juineou à proximité du territoire 1395, défini comme une résistance par le creux intérieur du 1er marsSt. Cela pourrait entraîner une autre étape vers le sud et un autre test près de la ligne 1010, dont la cassure confirmerait un prochain creux inférieur et pourrait voir la possibilité de déclins vers le territoire 675, défini comme un support par le sommet intérieur du 17 décembre.e2020.

En attirant l’attention sur nos oscillateurs à court terme, nous voyons que le RSI se situe dans sa zone inférieure à 30, mais il a augmenté et semble prêt à pointer son nez au-dessus de cette ligne de 30. Le MACD, bien que profondément en territoire négatif, se situe au-dessus de sa ligne de déclenchement. Les deux indicateurs détectent une forte dynamique baissière, mais qui a commencé à ralentir. À notre avis, cela ajoute de la crédibilité au cas d’un possible rebond avant la prochaine étape vers le sud.

Un retournement haussier sera le cas à notre avis, lors d’une cassure au-dessus de 2195, marquée par le creux intérieur du 10 mai.e. Cela peut confirmer la cassure au-dessus de la ligne baissière tirée du plus haut du 3 avrilrd et pourrait dans un premier temps ouvrir la voie vers le sommet du 10 maievers 2455. Si les traders ne veulent pas s’arrêter là, alors on peut les voir pousser vers le territoire 2745, qui a servi de support entre le 26 avrile et le 3 maird.