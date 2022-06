Bill Gates fustige la crypto-monnaie et les NFT, encore une fois, les appelle « 100% basés sur une plus grande théorie idiote »

Grande citation: Ce n’est un secret pour personne que Bill Gates n’est pas un fan des crypto-monnaies ou des NFT, mais juste au cas où ses sentiments ne seraient pas assez clairs, il les a récemment dénoncés comme une classe d’actifs « 100% basée sur une théorie plus idiote » – l’idée que les gens peuvent gagner de l’argent en achetant des actifs surévalués alors que d’autres sont prêts à payer un prix plus élevé plus tard.

Gates a fait ses commentaires lors d’un événement sur le changement climatique organisé par TechCrunch à Berkeley, en Californie. « De toute évidence, les images numériques coûteuses de singes vont énormément améliorer le monde », a déclaré Gates, faisant référence aux NFT populaires et coûteux du Bored Ape Yacht Club et aux nombreuses autres images similaires à base de simiens à vendre.

Bill Gates nous dit ce qu’il pense vraiment de Bored Apes à #TCClimate: pic.twitter.com/vBc8BaaTup – TechCrunch (@TechCrunch) 14 juin 2022

Gates a fait écho aux déclarations de son collègue milliardaire et détracteur de la crypto/NFT Warren Buffett en disant qu’il préfère les investissements avec des résultats tangibles, tels que les fermes et les entreprises qui fabriquent des produits. Le PDG / président de Berkshire Hathaway, Buffett, a récemment déclaré qu’il paierait 25 milliards de dollars pour une participation de 1% dans toutes les terres agricoles des États-Unis, mais ne paierait pas 25 dollars pour tout le Bitcoin dans le monde.

L’ancien patron de Microsoft a une fois de plus souligné l’anonymat associé à la crypto-monnaie qui la rend attrayante pour les criminels. Lors d’une AMA Reddit en 2018, il a déclaré que la cryptomonnaie était utilisée pour acheter de la drogue, ce qui en fait une technologie rare qui a causé des décès de manière assez directe. Il a également averti en 2021 que les investisseurs réguliers devraient être plus conscients du prix volatil de la crypto et ne devraient pas investir sur la base de tweets d’Elon Musk.

« Ma pensée générale serait que si vous avez moins d’argent qu’Elon, vous devriez probablement faire attention », a déclaré Gates. Étant donné que BTC est passé d’un sommet de près de 64 000 $ l’année dernière à un peu plus de 20 000 $ aujourd’hui, il semble que ceux qui ont investi massivement à l’époque pourraient souhaiter avoir suivi ses conseils.

On dit souvent que l’amour crypto chez les milliardaires est une chose générationnelle. Elon Musk, 50 ans, est un grand fan qui tweete constamment sur Dogecoin, tandis que Gates, 66 ans, est dans le camp opposé. Buffett, 91 ans, la déteste, et son associé de 98 ans, Charlie Munger, l’a qualifiée de « maladie vénérienne » qui devrait être interdite.

Gates a fait la une des journaux la semaine dernière après avoir appelé à la création d’une équipe GERM d’un milliard de dollars par an pour faire face à la prochaine pandémie. Il a également critiqué la gestion de la pandémie par le gouvernement américain, affirmant que le taux de mortalité du pays aurait été minime s’il avait renforcé sa capacité à effectuer des diagnostics et à imposer des quarantaines.