Le flux d’échange des mineurs de Bitcoin atteint un sommet de 7 mois alors que le prix du BTC chute en dessous de 21 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin (BTC) a chuté à un creux de 52 semaines de 20 800 $ plus tôt mercredi, en baisse de plus de 70 % par rapport à son sommet historique de 68 788 $. Bien que le prix soit depuis remonté au-dessus de 21 000 $, les indicateurs clés du marché indiquent que les baissiers ont une emprise importante sur le marché actuel.

Le flux Bitcoin Miners to Exchange, une métrique qui indique le volume de BTC envoyé par les mineurs aux échanges cryptomonnaies, a atteint un sommet de sept mois de 9 476. La hausse des flux de change indique que les mineurs vendent actuellement leur BTC en prédiction de la baisse du prix.

Les actions des mineurs de BTC reflètent souvent le sentiment plus large du marché, car ils vendent principalement du BTC pour s’assurer qu’ils ne subissent pas de pertes sur leurs récompenses minières. L’augmentation de l’activité de vente des mineurs de Bitcoin est soutenue par la baisse significative de la rentabilité minière.

La rentabilité de l’exploitation minière a chuté de plus de 75 % par rapport au sommet, et le prix de hachage de Bitcoin se situe actuellement à 0,0950 $/TH/jour, ce qui est le point le plus bas depuis octobre 2020.

Graphique sur un an de l’indice Bitcoin Hashprice Index. Source : Indice de hashrate

Le flux net des mineurs vers les bourses est également devenu positif. Lorsque le flux net du mineur est positif, cela signifie que plus de pièces sont envoyées aux bourses qu’il n’en est envoyé aux portefeuilles personnels. Un tel comportement indiquerait que les mineurs sont baissiers sur le prix et sont sous pression pour vendre.

De nombreuses plates-formes minières BTC sont devenues non rentables, le prix tombant en dessous de 21 000 $ et risquent d’être fermées si le prix ne se rétablit pas. Le reste du marché de la cryptomonnaie a suivi BTC dans son action sur les prix alors que la capitalisation boursière globale est tombée en dessous de 1 billion de dollars.

Au cours de la dernière décennie, BTC a connu de nombreux cycles haussiers suivis d’une baisse de 80% à 90% par rapport au sommet, cependant, le prix BTC n’est jamais tombé en dessous du niveau record du cycle précédent. Actuellement, BTC se négocie très près de son sommet de 2017 de 19 783 $, et toute vente possible à partir d’ici pourrait le pousser sur le territoire de 2017.