L’effondrement continu de Bitcoin et la fournaise du feu pour la périphérie crypto | Cryptomonnaie

Le bitcoin a baissé de 5,7 % mardi, terminant la journée à environ 22 000 $. La baisse s’est accélérée mercredi matin, enlevant encore 3,3 % du prix à 21 000 $, en baisse pour le huitième jour consécutif et en perdant 30 % en sept jours.

Ethereum a perdu 8,1 % en 24 heures et 38 % en une semaine. Les principaux altcoins du top 10 perdent entre 2 % (Polkadot) et 9,6 % (Dogecoin).

La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie, selon CoinMarketCap, a chuté de 6,4 % du jour au lendemain à 898 milliards de dollars. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a baissé de 1 point mercredi, à 7, la dernière fois en mars 2020.

Les inquiétudes autour d’un resserrement brutal de la politique monétaire pèsent sur les marchés financiers et se répercutent sur les crypto-monnaies par leur influence sur les grands investisseurs institutionnels. Il n’est pas surprenant que Bitcoin et Ether entraînent l’ensemble du marché des crypto-monnaies dans un tel environnement.

Selon CoinShares, les investisseurs institutionnels ont retiré 102 millions de dollars des crypto-monnaies la semaine dernière alors que l’on s’attendait à un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les résultats de la réunion de deux jours du régulateur américain seront annoncés aujourd’hui.

Le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, craint que le marché n’ait pas encore touché le fond, et nous pourrions voir une vente massive de crypto-monnaies si le bitcoin tombe en dessous de 20 000 $. Le responsable de Galaxy Digital, Mike Novogratz, est convaincu que le bitcoin est proche du «fond» et qu’il détiendra plus de 20 000 $.

Nous pensons que Bitcoin est peut-être proche de son creux, mais cela pourrait prendre des mois avant le prochain rallye. Au cours de ces mois, toute l’industrie de la cryptomonnaie passera probablement par une fournaise, comme nous l’avons vu avec Terra (Luna), et c’est maintenant le cas avec Celsius. Les Stablecoins continuent d’être testés, et l’USDD étant sous la parité avec l’USD pour le troisième jour nous indique que l’histoire avec l’USDT (stable liée à Luna) pourrait se répéter plusieurs fois.