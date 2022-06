Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Rallye de secours sur les cartes, mais se manifestera-t-il ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin étiquette le SMA de 200 semaines à 22 383 $, suggérant la possibilité d’un rallye de secours.

Le prix Ethereum tente de se redresser au-dessus du niveau de support récemment franchi à 1 270 $.

Le prix Ripple se prépare à rebondir sur la zone de demande hebdomadaire de 0,240 $ à 0,315 $ et à revoir l’obstacle de 0,381 $.

Le prix du Bitcoin reste baissier mais est maintenant au-dessus d’un niveau de support qui a historiquement marqué des creux pour plusieurs marchés baissiers, bien qu’avec parfois une déviation en dessous. Alors que les vendeurs ralentissent leur déchargement, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’Ethereum, Ripple et les altcoins, en général, amorcent un rallye de soulagement mineur.

Le prix du Bitcoin doit décider

Le prix du bitcoin a transformé le niveau de support de 29 563 $ en une barrière de résistance alors qu’il s’effondre de 30 % au cours des deux dernières semaines. Cette tendance à la baisse a également permis à BTC de marquer la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines, qui a marqué les creux des marchés baissiers de 2018 et 2020.

Ce niveau a également servi de niveau de support en décembre 2020, ce qui a déclenché une montée massive à 30 000 $. Par conséquent, le prix du Bitcoin revisitant ce niveau est un signe que les acheteurs vont commencer à intervenir.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à un rallye de soulagement pour BTC. Quant à l’objectif de hausse, les acteurs du marché peuvent compter sur des haussiers revisitant le plus haut de lundi à 26 882 $.

Graphique BTC/USD sur 1 semaine

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, un échec à dépasser la barrière de résistance de 23 480 $ arrêtera prématurément le rallye de secours. Si BTC produit un chandelier hebdomadaire en dessous du SMA de 200 semaines à 22 383 $, la tendance à la baisse se poursuivra probablement.

Le prix Ethereum fait face à un moment décisif

Le prix d’Ethereum s’est effondré de 40 % au cours des deux dernières semaines et a fait basculer le nœud à volume élevé à 1 270 $ dans une barrière de résistance. Bien que l’ETH ait atteint 1 075 $, la reprise l’a fait grimper de 12 % à 1 208 $.

Bien que ce rebond soit impressionnant, les investisseurs doivent attendre que l’obstacle de 1 270 $ passe à un niveau de support. En supposant que les haussiers réussissent, cette décision suggérera qu’un rallye de reprise à 1 730 $ pourrait être plausible pour le prix Ethereum.

Graphique ETH/USD sur 3 jours

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum fait face à un rejet à 1 270 $ en raison d’un manque de pression d’achat, cela indiquera la possibilité d’une consolidation sous ce niveau ou de glisser plus bas.

Dans certains cas, l’ETH pourrait s’effondrer de 19% et revoir la limite supérieure de l’inefficacité des prix allant de 964 $ à 383 $.

Le prix de l’ondulation s’approche de la rampe de lancement

Le prix Ripple a chuté de 28 % au cours des quatre derniers jours, passant de 0,411 $ à 0,293 $. Cette baisse a poussé le XRP dans la zone de demande hebdomadaire, passant de 0,240 $ à 0,315 $. Ce vent arrière augmente les chances du jeton de remise de déclencher un rebond.

Le rallye de secours entrant pourrait voir le prix du XRP grimper de 20% jusqu’à l’obstacle immédiat à 0,381 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Les choses semblent relativement meilleures pour le prix Ripple en raison de la zone de demande hebdomadaire de 0,240 $ à 0,315 $. Cependant, si les vendeurs font un retour, poussant le prix XRP pour produire un chandelier hebdomadaire en dessous de 0,240 $, cela créera un plus bas plus bas et invalidera les chances d’un rallye de soulagement.