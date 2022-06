Les traders de Cardano peuvent-ils déclencher un rallye de soulagement de 60% dans un contexte baissier ? | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano montre un potentiel d’augmentation de 60 % pour retester la barrière de résistance hebdomadaire à 0,776 $.

Le rallye de secours pourrait s’arrêter prématurément si les acheteurs ne parviennent pas à transformer l’obstacle de 0,550 $ en un niveau de support.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de support de 0,380 $ invalidera la thèse haussière pour ADA.

Le prix de Cardano semble faire un retour en force après s’être violemment écrasé au cours des derniers jours. Cette baisse massive est un thème commun à toutes les crypto-monnaies alors que le marché baissier fait rage. Cependant, pour ADA, un rallye de secours semble arriver.

Le prix Cardano prêt pour un rebond rapide

Le prix de Cardano montre qu’il a produit trois chandeliers quotidiens autour du niveau de 0,470 $ entre le 11 mai et le 14 juin. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une représentation classique, cette configuration ressemble à un triple fond, qui est un modèle d’inversion du fond, souvent formé à la fin des ralentissements.

De plus, les vendeurs semblent faire une pause, permettant à Bitcoin, Ethereum et autres altcoins de rebondir et de récupérer une partie des pertes. Avec ces deux facteurs de soutien, le prix de Cardano semble également être prêt pour un redressement rapide.

L’objectif de hausse semble être à environ 60 % du niveau actuel à 0,486 $, qui est la barrière de résistance hebdomadaire. Cependant, grimper à cette barrière n’est pas une tâche facile; ADA doit transformer l’obstacle de 0,550 $ en un plancher de support, ce qui est une étape de départ.

Au-delà de cela, le prix de Cardano doit rassembler suffisamment d’élan haussier pour non seulement produire un plus haut au-dessus du point de basculement du 8 juin à 0,66 $, mais le maintenir pour que ADA puisse grimper et retester le niveau de 0,486 $.

Bien que les rendements de 60 % puissent sembler attrayants, le voyage vers ce niveau est éprouvant. Quoi qu’il en soit, les investisseurs doivent observer de près ADA.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix de Cardano produit un chandelier quotidien proche du niveau de support hebdomadaire à 0,380 $, il produira un plus bas inférieur et invalidera la thèse du rallye de secours. Dans un tel cas, le prix de Cardano pourrait chuter de 26 % et revoir la barrière de 0,278 $.