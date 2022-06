Coinbase licencie environ 1 100 employés | Cryptomonnaie

Le dernier plan consiste à réduire les effectifs d’environ 18% à compter du 10 juin, après quoi il comptera environ 5 000 employés au total à la fin du trimestre en cours, a indiqué la société, ajoutant qu’elle s’attend à ce que le plan soit exécuté d’ici la fin. du deuxième trimestre. Coinbase a estimé qu’il engagerait entre 40 et 45 millions de dollars en dépenses de restructuration totales.

« Nous semblons entrer dans une récession après un boom économique de plus de 10 ans », a déclaré Armstrong, avant de faire allusion au potentiel d’un autre hiver crypto.

En réponse à l’annonce, Mizuho a abaissé ses estimations de revenus pour 2022 pour Coinbase et a réduit son objectif de prix de 60 $ à 45 $. Il a déclaré qu’il craignait que la réduction des effectifs ne nuise aux efforts visant à trouver de nouvelles sources de revenus, ce qui pourrait conduire à une guerre des prix avec ses rivaux à mesure que la concurrence augmente.

Coinbase est la dernière d’une série de sociétés de cryptomonnaie à annoncer des suppressions d’emplois. Lundi, la plateforme de prêt BlockFi a réduit ses effectifs de 20% et l’échange de crypto Crypto.com a annoncé qu’il supprimerait environ 260 emplois. Auparavant, la bourse et dépositaire dirigée par Winklevoss Gemini avait annoncé qu’elle supprimait 10% de ses effectifs, et la bourse du Moyen-Orient Rain a déclaré qu’elle supprimait des dizaines d’emplois.