Le fond est-il dedans ? Raoul Pal, Scaramucci se chargent, Novogratz et Hayes interviennent | Cryptomonnaie

Certains investisseurs de premier plan ont saisi le récent ralentissement du marché comme une opportunité d’ajouter à leurs positions cryptomonnaies, bien que d’autres préviennent qu’il y a encore un risque de pire à venir.

Certains des investisseurs les plus en vue dans le domaine de la cryptomonnaie pensent que le creux du marché de la cryptomonnaie approche à grands pas – bien que l’on prévienne encore des résultats catastrophiques si les prix tombaient en dessous des niveaux de support établis.

Le milliardaire Mike Novogratz, fondateur, président et chef de la direction de la banque marchande d’actifs numériques Galaxy Digital Holdings, a déclaré lors d’une conférence de Morgan Stanley le 13 juin que les crypto-monnaies pourraient être proches du fond, avec Ethereum (ETH) susceptible de détenir 1 000 $ et Bitcoin (BTC) à environ 20 000 $ à 21 000 $.

Le fond de la crypto se réaliserait plus rapidement que celui des actions américaines, qui pourraient encore chuter de 15% à 20%, a-t-il déclaré.

Ethereum devrait détenir environ 1 000 $ et c’est 1 200 $ en ce moment. Bitcoin coûte environ 20 000 $, 21 000 $ et 23 000 $, vous êtes donc beaucoup plus près du fond de la cryptomonnaie que vous ne l’êtes là où je pense que les actions vont encore baisser de 15% à 20%.

Hayes met en garde contre le risque de vente

Arthur Hayes, co-fondateur et ancien chef de BitMEX a adopté un point de vue similaire, reconnaissant sur Twitter le 13 juin que les données en chaîne pour Wrapped Bitcoin (wBTC) et Ether indiquaient que « les liquidations ont surtout eu lieu ».

Cependant, Hayes a averti qu’en cas de rupture des niveaux de support pour BTC et ETH à 20 000 $ et 1 000 $ respectivement, nous pourrions nous attendre à « une pression de vente massive sur les marchés au comptant ».

Nous y voilà … 1/ En regardant les données onchain pour $wBTC et $ETH, les liquidations ont pour la plupart eu lieu. Visualisation des données à partir de @parsec_finance – Arthur Hayes (@CryptoHayes) 14 juin 2022

Pal, Scaramucci charge

Le macro-investisseur Raoul Pal a saisi le récent ralentissement du marché comme une opportunité d’ajouter à h positions crypto. Le 14 juin, Pal a déclaré à ses 956 000 abonnés sur Twitter que « nous sommes dans une zone d’achat » pour Bitcoin (BTC), ajoutant qu’il s’apprêtait à ajouter « de manière significative » à ses positions cryptomonnaies « probablement à partir de la semaine prochaine et jusqu’en juillet ».

L’ancien dirigeant de Goldman Sachs a expliqué que le creux imminent de Bitcoin peut également être signalé par l’indice hebdomadaire de force relative (RSI), qui est à 31, se rapprochant de son plus bas jamais atteint à 28.

Ainsi dans 18 mois, les conditions seront plus favorables et les actifs macro ont tendance à décoter 12 à 18 mois. Mais les choses peuvent-elles empirer ? Absolument. Mais pour mon cadre d’investissement, nous sommes dans la zone d’achat… juste à côté du canal de régression logarithmique de l’écart-type 2. pic.twitter.com/Wk7eXv8tJJ — Raoul Pal (@RaoulGMI) 14 juin 2022

Le RSI est une mesure utilisée par les investisseurs pour mesurer la vitesse et l’ampleur des variations de prix, ce qui peut indiquer des conditions de surachat ou de survente. Selon Investopedia, une lecture RSI de 30 ou moins indique une condition de survente et de sous-évaluation.

Pal a déclaré que son cadre s’attend fréquemment à des tirages de 60 % sur des horizons temporels à long terme, ajoutant :

En fait, la meilleure façon d’optimiser les rendements consiste à ajouter de manière significative lorsque le marché teste la tendance clé.

Anthony Scaramucci, fondateur de Skybridge Capital, a déclaré à Squawk Box de CNBC le 13 juin que les investisseurs devraient « rester disciplinés » au milieu de la crise de la cryptomonnaie, notant que son fonds a continué d’ajouter Bitcoin et Ethereum à son portefeuille.

« Avec des liquidités supplémentaires entrant dans notre fonds, nous avons acheté plus de Bitcoin et d’Ethereum […] Alors oui, à vrai dire, les gens reviendront sur cette débâcle et diront que j’aimerais avoir de l’argent frais pour acheter ça.

Novogratz était moins enthousiaste à l’idée d’investir en ce moment, adoptant une approche plus conservatrice et disant aux participants qu’il n’était peut-être pas encore temps de « déployer beaucoup de capital » car l’économie pourrait encore chuter.

« Jusqu’à ce que je voie la Fed flancher, jusqu’à ce que je pense vraiment, OK, l’économie va si mal, et la Fed va devoir arrêter de grimper et même penser à couper, je ne pense pas qu’il soit temps de vraiment déployer beaucoup de capital .”

L’indice de peur et de cupidité qui, à ce jour, se situe actuellement à 8, sous « Extreme Fear », qui a été vu pour la dernière fois le 17 mai, à l’époque de Terra ( L’effondrement de LUNA).

L’indice de peur et de cupidité Bitcoin est de 8. Peur extrême

Prix ​​actuel : 21 598 $ pic.twitter.com/lsbousUzeV – Indice de peur et de cupidité Bitcoin (@BitcoinFear) 14 juin 2022

Bitcoin est actuellement au prix de 22 061 $ et ETH est à 1 215 $ au moment de la rédaction.