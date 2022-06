‘Staked Ether’ devient le centre du stress crypto, de Celsius à trois flèches | Cryptomonnaie

L’écart de prix entre l’éther bloqué sur le Lido et l’éther au comptant a atteint des sommets records alors que les grands détenteurs vendent leurs jetons, suscitant l’inquiétude d’un effet d’entraînement potentiel sur les marchés des prêts cryptomonnaies.

Un jeton connu sous le nom d ‘«éther jalonné» est soudainement devenu un objectif clé pour les commerçants de crypto qui tentent de surveiller les tensions extrêmes sur les marchés des actifs numériques, en tant qu’acteurs importants du prêteur assiégé Celsius au fonds spéculatif Three Arrows Capital et au poids lourd de l’industrie Sam Bankman- Fried’s Alameda Research se débarrasse de ses avoirs.

La métrique clé est la remise entre le prix de l’éther jalonné (stETH) – un jeton du protocole Lido Finance censé se négocier à un prix proche de l’éther (ETH), la crypto-monnaie native de la blockchain Ethereum – et le prix de l’éther lui-même.

La remise a atteint un record de 8% lundi, selon les données de Dune Analytics.

La spéculation, selon les analystes, est que les fabricants et les prêteurs du marché de la cryptomonnaie pourraient être contraints de se débarrasser de leurs avoirs en jetons stETH pour financer les retraits et répondre aux appels de marge.

L’éther jalonné a été lancé par la plateforme de financement décentralisé (DeFi) Lido Finance comme un moyen de fournir des liquidités aux commerçants qui « jalonnent » leur éther sur la chaîne Beacon d’Ethereum. Tout cela fait partie du processus par lequel Ethereum passe à une blockchain « proof-of-stake ». Sans entrer dans tous les détails, les participants au système doivent s’engager à verrouiller leurs jetons pendant un certain temps pour faciliter le traitement des transactions ; en retour, ils reçoivent des récompenses cryptomonnaies. Mais en attendant, ils peuvent prendre des jetons stETH et continuer à échanger.

Lido domine l’écosystème de jalonnement d’Ethereum, avec environ un tiers de tous les gisements d’éther jalonnés. En mai, Goldman Sachs a écrit qu’une telle concentration de dépôts « peut théoriquement augmenter le risque systémique » en raison des interconnexions de Lido avec les marchés de la cryptomonnaie.

Décharge de gros détenteurs

Celsius, un prêteur crypto qui a fait l’objet d’un examen minutieux depuis qu’il a gelé les retraits le week-end dernier, citant des « conditions de marché extrêmes », détient 409 260 jetons stETH, d’une valeur d’environ 470 millions de dollars aux prix actuels, selon les données fournies par Ape Board, un tracker de portefeuille du cabinet d’analyse blockchain Nansen.

Johnny Louey et Andy Hoo, analystes du Huobi Research Institute, la branche de recherche de l’échange de crypto Huobi, ont écrit mardi dans une note que Celsius avait subi une perte de près de 71 millions de dollars plus tôt en jalonnant stETH sur Stakehound parce que Stakehound avait égaré les clés.

Les utilisateurs inquiets de Celsius ont lancé une vague rapide de rachats à un rythme d’environ 50 000 ETH par semaine, a ajouté le rapport, et la plate-forme cherchait des liquidités.

« Ce que Celsius peut faire, c’est vendre son stETH afin d’acheter de l’ETH sur le marché pour satisfaire les demandes des clients », a déclaré Noelle Acheson, responsable des informations sur le marché chez le fabricant de marché crypto Genesis, à CoinDesk. (Genesis et CoinDesk appartiennent tous deux à Digital Currency Group.)

La remise stETH a été initialement ouverte le mois dernier, lorsque les marchés de la cryptomonnaie ont été secoués par l’effondrement du réseau de blockchain Terra et de son stablecoin UST. Depuis lors, stETH s’est principalement négocié avec une décote de 2 à 3 %, avec un pic à 5 % le 12 mai lorsque l’UST est tombé dans une spirale de la mort.

L’éther jalonné (stETH) a commencé à passer du rapport d’échange de 1: 1 à l’ETH début mai, et l’écart ne cesse de se creuser depuis. (CoinMarketCap)

La capitalisation boursière de stETH est tombée à 4 milliards de dollars, contre environ 10 milliards de dollars début mai, tirée par les détenteurs qui fuient les plates-formes de jalonnement alors que le prix de l’éther s’effondre.

Three Arrows Capital, une société de négoce et d’investissement basée à Singapour qui était l’un des plus gros investisseurs de la blockchain Terra, a retiré près de 400 millions de dollars de stETH et d’ETH du protocole Curve en mai, a déclaré Andrew Thurman, un analyste de Nansen, à CoinDesk.

Three Arrows Capital, souvent abrégé en 3AC, « a attiré l’attention de la communauté en chaîne ces dernières semaines sur la façon dont ils ont géré leur position stETH », a déclaré Thurman.

Les données de Nansen montrent qu’un portefeuille attribué à 3AC a retiré 80 000 stETH du protocole de prêt décentralisé Aave mardi et a converti 38 900 stETH (environ 45 millions de dollars) en deux transactions à un taux d’actualisation de 5,6 à 5,9 % pour l’éther.

Cela est venu après des rumeurs sur la crypto Twitter selon lesquelles la société d’investissement pourrait être confrontée à des difficultés financières.

Les représentants de 3AC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La semaine dernière, une autre société commerciale de renom, Alameda – qui est étroitement liée à Sam Bankman-Fried, fondateur et PDG de l’échange de crypto FTX – a vendu 50 615 stETH, d’une valeur d’environ 88 millions de dollars à l’époque, selon un tweet de Hsaka, un commerçant de crypto populaire.

Frénésie d’illiquidité

Une autre raison de la remise est l’illiquidité relative de l’éther jalonné, a déclaré Acheson.

Les investisseurs fuient les actifs risqués tels que les crypto-monnaies alors que les marchés financiers du monde entier déclinent en réponse aux banques centrales qui augmentent les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation. Cela presse les plates-formes cryptomonnaies pour répondre aux rachats des clients. Dans le même temps, les investisseurs préfèrent désormais détenir des actifs plus liquides.

Le volume quotidien des transactions de stETH se situe dans les centaines de milliers de dollars, par rapport au volume quotidien de l’ETH dans les milliards, ce qui rend le prix de l’actif moins liquide plus sensible à la pression de vente. Lorsqu’un grand acteur doit vendre ses avoirs, il peut trouver moins d’acheteurs, ce qui fait baisser le prix du stETH.

« À court terme, stETH sera confronté à une énorme pression de vente », a conclu le rapport de l’Institut de recherche Huobi. « Des turbulences sont attendues dans un proche avenir. »