Pourquoi le prix Solana est supprimé de la liste hodl des commerçants | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a franchi une ligne de tendance consolidante de manière impulsive.

Une augmentation du volume des ventes justifie l’idée d’une baisse plus importante.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche au-dessus de 43 $.

Le prix de Solana pourrait poursuivre la tendance baissière car les indicateurs techniques montrent que les baissiers ne sont pas encore prêts à relâcher leur emprise.

Le prix Solana ne peut pas dire quand, mais il dit comment

Le prix de Solana affiche un comportement négatif car les baissiers ont supprimé le « tueur centralisé d’Ethereum » dans une zone non provoquée depuis juillet 2021. La baisse baissière a été accomplie d’une manière « penny from the Eiffel style » comme ce qui était autrefois considéré comme un retour et -la quatrième côtelette a finalement conduit à une frénésie de chute libre sur le graphique journalier.

Le prix de Solana se négocie actuellement à 30 $, soit une baisse de 88 % par rapport aux sommets historiques de 259,90 $. Les traders ont fléchi leurs armes, imprimant plusieurs bougies engloutissantes, qui semblent incontestées à l’heure actuelle. Si les haussiers ne cherchent pas à se venger très bientôt, les baissiers pourraient pousser le prix à des niveaux de liquidité inférieurs à 20 $. Le signal le plus inquiétant qui confond l’idée baissière est le modèle de volume. Les baissiers se sont manifestés de manière significative avec la pression, un schéma de rampe bien défini et l’afflux de transactions à mesure que les prix baissent. Les investisseurs qui voient ces cotes sont susceptibles de rechercher de meilleures opportunités sur le marché de la cryptomonnaie.

Graphique Sol/USDT sur 2 jours

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche au-dessus de la vague précédente de quatre degrés à 43 $. Une rupture à ce niveau pourrait déclencher un rallye aussi élevé que la barre des 60 $, entraînant une augmentation de 100 % par rapport au prix actuel de Solana.