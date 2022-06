Pourquoi le prix Dogecoin suscite un vif intérêt parmi les investisseurs | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin fournit un cluster Fibonacci solide au niveau actuel de 0,05 $.

Le prix Dogecoin revisite la ligne de tendance historique de la course haussière de 2021.

L’invalidation de toute la tendance baissière peut être une brèche au-dessus de 0,085 $.

Le prix du Dogecoin devrait figurer sur la liste de surveillance de tout le monde, car les données techniques indiquent un niveau important en jeu, ce qui justifie l’idée d’un marché très volatil dans les semaines à venir.

Le prix Dogecoin est à surveiller

Le premier signal anormal du prix Dogecoin est la récente rupture d’une ligne de tendance historique, qui est très attendue depuis des mois ici à Netcost-Security. Il semble que les étoiles s’alignent en faveur d’un rallye haussier, mais il vaut mieux jouer le marché en toute sécurité que de sauter trop tôt. Un effondrement dévastateur à 0,02 $ pourrait se produire si les haussiers ne parviennent pas à fournir un soutien.

Graphique DOGE/USDT sur 1 semaine

Le prix du Dogecoin montre des aspects techniques intéressants alors que le marché de la cryptomonnaie tombe dans l’oubli. Un outil de projection de Fibonacci depuis la première impulsion jusqu’au rallye de la vague X qui s’est terminé en avril à 0,18 $ a un niveau de Fib de 61,8 % à 0,05 $. Un outil de retracement de Fibonacci entourant les plus bas et les plus hauts historiques a également un niveau de 38,2% à 0,05 $. Un groupe de Fibonacci est lorsque deux méthodes de Fibonacci s’alignent dans le même voisinage, signalant un fort niveau d’intérêt.

Graphique DOGE/USDT sur 2 semaines

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche au-dessus de 0,085 $. Toute la tendance baissière pourrait être considérée comme terminée si les haussiers peuvent accomplir ladite action sur les prix. Un rallye vers les sommets historiques à 0,70 $ entraînerait une augmentation de 1125 % par rapport au prix actuel du Dogecoin.