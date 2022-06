C’est la principale raison pour laquelle les analystes s’inquiètent du prix d’Ethereum | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a chuté alors que les traders chassaient 1 000 $, les analystes prédisent une nouvelle baisse de l’altcoin.

Un chercheur de la Fondation Ethereum sonne l’alarme alors que Lido dépasse un tiers du jalonnement d’Ethereum.

Les experts avertissent les détenteurs d’Ethereum après qu’une compression majeure comprenant 100 millions de dollars de liquidités a fait baisser le prix de l’ETH de 20% sur Uniswap.

Le prix d’Ethereum a chuté en réponse à la vente de 65 000 Ethereum sur Uniswap. La compression majeure a influencé négativement le prix d’Ethereum, entraînant un sentiment baissier parmi les détenteurs.

Lisez également: Prédiction des prix Ethereum: fusionner des problèmes de timing inconnus et de stETH s’ajoutent à la pression baissière

L’exploitation minière d’Ethereum devient non rentable pour la première fois depuis 2020

L’exploitation minière d’Ethereum est devenue non rentable pour de nombreux utilisateurs connectés au réseau énergétique traditionnel pour la première fois depuis 2020. Les prix d’Ethereum ont atteint un creux de 1 188 $ tandis que les prix de l’énergie montaient en flèche. Avec la flambée des coûts de l’électricité en Nouvelle-Angleterre, dans le Connecticut, le Maine, le Massachusetts, le New Hampshire et le Rhode Island, le coût est supérieur à la récompense Ethereum pour le même GPU. Par conséquent, les mineurs payant plus de 0,245 $ par kWh subissent actuellement des pertes.

Rentabilité minière Ethereum

La rentabilité de l’extraction d’Ethereum avec des GPU n’a cessé de baisser. À ce stade, il est plus rentable d’acheter Ethereum au lieu de miner ou de dépenser de l’électricité.

Le prix d’Ethereum pourrait maintenir le niveau de 1 000 $ selon les experts

Michael Edward Novogratz, PDG de Galaxy Investment Partners, estime que le prix d’Ethereum pourrait chuter à 1 000 dollars et maintenir ce niveau dans la tendance baissière actuelle. Novogratz pense qu’Ethereum est plus proche du « fond » que les actions américaines, comme il l’a commenté lors d’une conférence de Morgan Stanley.

Novogratz a été cité comme disant,

Jusqu’à ce que je voie la Fed reculer, jusqu’à ce que je pense vraiment, OK, l’économie va si mal, et la Fed va devoir arrêter de grimper et même penser à couper, je ne pense pas qu’il soit temps de vraiment déployer beaucoup de capital.

Comment la domination du jalonnement du Lido constitue une menace pour le prix d’Ethereum

Protocole de jalonnement Ethereum Lido a dominé le jalonnement Ethereum, exposant la blockchain décentralisée au risque d’une attaque centralisée après la fusion lorsqu’elle devient un réseau de preuve de participation.

Danny Ryan, chercheur à la Fondation Ethereum, a mis en avant ce récit dans un article intitulé les risques du LSD (Lido staking dominance). Ryan recommande de fixer un seuil limite pour tous les acteurs d’Ethereum et avertit les investisseurs de limiter leur exposition au protocole pour les risques d’attaques centralisées. Ça lit:

Lido passant 1/3 est une attaque de centralisation sur PoS. Nous sommes mauvais pour évaluer le risque extrême, mais le jalonnement de Lido à ces seuils en a beaucoup.

Sur la base des données de Dune Analytics, Lido domine le jalonnement liquide ETH2 avec un solde de 90,8%, plus de 4 millions d’ETH jalonnés. L’équipe du Lido affirme qu’elle utilise 21 validateurs et que les entités centralisées ne fournissent pas ce type de transparence.

Alex Svanevik, le PDG de Nansen, soutient,

Je pense qu’il est trop tôt pour imposer l’auto-limitation, si jamais. Vous pourriez facilement imaginer une entité plus centralisée ou plus malveillante sans auto-limitation devant Lido.

stETH depeg pourrait faire dérailler la reprise des prix d’Ethereum

Le stETH de Lido est un jeton dérivé représentant l’éther jalonné. stETH a perdu son ancrage cette semaine – le jeton s’échangeait auparavant presque au pair avec Ethereum. Étant donné que chaque stETH représente un jeton Ethereum jalonné et peut être échangé contre 1 ETH à l’avenir, après la fusion, le détachement spectaculaire a entraîné une baisse du prix du stETH.

Le prix du stETH a plongé, se négociant à environ 97 % du prix d’Ethereum en mai 2022. Sur la base des données de Dune Analytics, le stETH se négociait juste au-dessus de 93 % du prix d’Ethereum le lundi 13 juin. Depuis l’effondrement récent de l’UST de Terra, la communauté crypto dessine parallèles entre stETH et stablecoin algorithmique TerraUSD.

Lido a répondu à ce récit sur Twitter, expliquant à la communauté que,

Le taux de change entre stETH: ETH ne reflète pas le support sous-jacent de votre ETH jalonné, mais plutôt un prix fluctuant sur le marché secondaire. Le marché trouve naturellement un prix équitable pour le stETH car certains participants ont besoin de trouver des liquidités.

Pourquoi le prix Ethereum a plongé sur Uniswap

Le lundi 13 juin, le prix Ethereum sur Uniswap a plongé à 950 $ par rapport à d’autres échanges de crypto-monnaie sur plusieurs paires de négociation. Un grand investisseur de portefeuille a vendu 65 000 Ethereum en échange de pièces stables, entraînant une compression majeure comprenant 100 millions de dollars de liquidités dans l’altcoin.

Cet événement a fait baisser le prix au comptant d’Ethereum de 20 % par rapport aux autres bourses de crypto-monnaie. La baleine était motivée à vendre des quantités massives d’Ethereum en raison d’un risque de liquidation sur une position surendettée où

ETH a été utilisé pour emprunter 80 millions de DAI

La baleine a financé le prêt avec 96 700 ETH sur Maker DAO MAKER/USD

Une position de 130 000 ETH a été ouverte.

Comme il s’agissait d’une position surendettée, la baleine a réduit son risque et a vendu plus de 65 000 pièces Ethereum sur Uniswap et a réduit le prix de liquidation.

Le prix Ethereum subit une baisse de 20%

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ethereum et affirment que l’altcoin est dans une zone baissière. Il y a une résistance initiale près du niveau de 1 185 $, près du retracement Fib de 23,6 %. Deux résistances clés sont proches des niveaux de 1 280 $ et 1 300 $ et les analystes ont identifié une ligne de tendance baissière majeure sur le graphique des prix Ethereum.

Le prix de l’Ethereum pourrait chuter à 1 073 $ si la tendance à la baisse de l’altcoin se poursuit. Une baisse en dessous de la zone de support à 1 000 $ pourrait pousser le prix Ethereum à 950 $.

Tableau des prix ETH-USD

Deux niveaux de prix Ethereum à surveiller

L’analyste de Netcost-Security, Akash Girimath, attend avec impatience un nouveau test d’une ligne de tendance à la baisse dans Ethereum autour du niveau de 1 800 $. Pour plus d’informations et les principaux niveaux de support et de résistance du prix Ethereum, regardez cette vidéo :