Pourquoi le prix d’Ethereum est toujours en difficulté malgré le récent crash | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum en détresse alors que le rejet ferme se déroule.

Plus de douleur à venir alors que le prix de l’ETH recherche un support, ce qui pourrait signifier une cassure en dessous de 1 000 $.

Attendez-vous à voir une autre dévaluation de 30 % en cours.

Le prix de l’Ethereum (ETH) devrait encore baisser de 30 %, les traders ayant été brûlés lors de la séance de négociation ASIA PAC après qu’un rejet ferme ait déclenché un autre mouvement à la baisse. Après cela, le moral des investisseurs semble être brisé et davantage de sorties de fonds sont attendues, ce qui mettra plus de pression sur le côté vendeur. Cet équilibre rompu ne sera et ne pourra être réparé que si le prix des ETH chute davantage à la recherche d’un nouveau niveau où les traders voudront acheter, ce qui pourrait être inférieur à 1 000 $.

Le prix de l’ETH a déjà dit au revoir à 2 000 $, le prochain au revoir est de 1 000 $

Le prix d’Ethereum se négocie au gré d’une tempête qui fait rage sur les marchés mondiaux, où la revalorisation se produit depuis jeudi dernier. Le message de faible trajectoire des taux de la BCE à l’avenir a déclenché une douche froide pour les investisseurs. D’après sa déclaration de politique, il est devenu clair qu’une grande zone commerciale de l’hémisphère Nord est sur le point d’entrer en récession avec une inflation élevée, une crise souveraine PIGS revenue d’entre les morts et une banque centrale qui n’est pas en mesure de gérer les deux en même temps. . Tous les regards sont tournés vers la FED cette semaine car ils devront se montrer encore plus bellicistes pour convaincre les marchés – mais quoi qu’il en soit, c’est le dollar qui gagne contre toutes les crypto-monnaies.

Le prix des ETH a connu une baisse des achats tôt le matin, mais les traders ont été fermement rejetés à 1 243,89 $, le plus bas du 31 janvier 2021. À la baisse, le support mensuel S2 est le premier à ralentir la baisse à environ 926,63 $. Une ligne de défense plus convaincante semble être de 830,93 $, ce qui est le plus haut du 02 janvier 2021, et signifierait que les gains des 18 derniers mois ont été complètement effacés.

Graphique journalier ETH/USD

Toute cassure au-dessus de 1 243,89 $ ne pourrait provenir que de données économiques qui surprennent soudainement à la hausse ou de l’inflation qui surprend à la baisse et suggère qu’une récession peut être évitée, et que la croissance mondiale reprendra. Cela ramènerait les investisseurs à acheter des actifs à risque. Dans un tel scénario, l’indice de force relative (RSI) augmentera probablement avec l’action des prix, qui remontera rapidement à 1 688,39 $.