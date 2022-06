Pourquoi le bain de sang crypto peut présenter une opportunité unique pour le prix ADA de Cardano | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano se redresse fortement dans les échanges tôt le matin.

Le prix de l’ADA pourrait être réglé pour remonter au-dessus de 0,60 $ au total.

Si ce rallye se poursuit, le prix ADA pourrait franchir un obstacle technique crucial.

Le prix de Cardano (ADA) est sur le point de réserver un solide rallye intrajournalier, ce qui fait se demander si les traders ADA sont au courant de ce qui se passe sur les marchés. Avec les marchés mondiaux secoués et enroulés par les inquiétudes liées à l’inflation et plusieurs classes d’actifs en retrait, le prix de Cardano est un peu aberrant aujourd’hui, avec une hausse significative des prix. Même la baisse depuis la semaine dernière n’a pas suffi à pousser l’indice de force relative (RSI) en survente, ce qui en dit long.

Le prix ADA voit le RSI ne pas toucher toujours à la survente

Le prix de Cardano est donc soutenu par la majorité des traders haussiers, même si les marchés mondiaux et les crypto-monnaies sont confrontés à de graves vents contraires. L’action des prix a déjà dépassé le plus haut de lundi à 0,498 $ et semblait prête à se redresser encore plus. Le RSI, quant à lui, a exécuté une réaction instinctive contre les baissiers qui ont été poussés à la hausse et se sont arrêtés lors de leurs dernières tentatives pour faire baisser les prix.

Le prix ADA a un objectif clair à 0,640 $ une fois qu’il peut clôturer au-dessus du sommet de dimanche à 0,560 $. Ce niveau est important car c’est là que la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours croise le pivot mensuel et constitue donc un obstacle critique qui pourrait susciter plus d’optimisme si les haussiers pouvaient le dépasser. À partir de là, cela ouvre encore plus de potentiel de hausse jusqu’à peut-être même 1,00 $ si les marchés mondiaux s’alignent et voient les vents contraires s’estomper et céder la place aux vents arrière.

Graphique journalier ADA/USD

Le risque à la baisse vient avec un éventuel faux rallye de soulagement qui verrait une chute en dessous du plus bas de lundi. Cela ouvrirait encore plus de place à la baisse avec des pertes de 15 % vers le S1 mensuel à 0,370 $. La ligne de tendance descendante rouge en dessous pourrait déclencher une petite excursion pour les baissiers juste en dessous du niveau de support S1 mentionné précédemment, mais elle sera défendue par des traders et déclenchera probablement un rebond.