Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ripple, SafeMoon et Ethereum – European Wrap 14 juin | Cryptomonnaie

Le prix du XRP montre de la force alors qu’il rebondit sur un niveau de support stable en ligne avec une hausse de la dynamique haussière et une reprise du prix du Bitcoin. Les investisseurs doivent toutefois faire preuve de prudence, car les marchés de la cryptomonnaie sont au bord d’un mouvement de capitulation.

Le prix de SafeMoon s’est négocié dans une fourchette étroite formée alors que l’altcoin a plus que doublé en mai. La récente correction a annulé tous les gains observés au cours des deux derniers mois environ.

La prédiction des prix Ethereum continue d’être une activité à haut risque alors que la deuxième plus grande crypto-monnaie continue de chuter. Le prix de l’ETH a chuté à 1 100 dollars lors de la séance de négociation asiatique mardi et a depuis rebondi à des niveaux d’environ 1 200 dollars lors de la séance européenne. Le rythme rapide auquel le prix d’Ethereum a chuté au cours du week-end et de lundi sur un mélange de mouvements de risque à l’échelle du marché et de problèmes intrinsèques liés aux problèmes avec Celsius et le détachement d’Ethereum Staked (stETH) semble s’être un peu estompé . Dans le bain de sang actuel du marché de la cryptomonnaie, pointer vers un scénario alternatif est une proposition très risquée, mais après avoir déclaré cela, un retracement haussier sur l’ETH pourrait être dû à court terme car l’indice de force relative est à des niveaux de survente jamais vus depuis 2019, quand le principal altcoin s’échangeait à 120 $. Selon Tony Montpeirous, analyste crypto chez Netcost-Security, le prix de l’ETH devrait dépasser 1 570 $ pour que les traders reviennent avec une certaine confiance.