Les cryptos voient plus d’un milliard de dollars de liquidations alors que Bitcoin et Ether perdent des niveaux de support majeurs | Cryptomonnaie

Les contrats à terme cryptomonnaies ont perdu plus d’un milliard de dollars au cours des dernières 24 heures, alourdis par un faible sentiment pour le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies dans un contexte de perspectives économiques mondiales faibles, selon les données.

La liquidation fait référence au moment où une bourse ferme avec force la position à effet de levier d’un trader en raison d’une perte partielle ou totale de la marge initiale du trader. Cela se produit lorsqu’un trader n’est pas en mesure de respecter les exigences de marge pour une position à effet de levier (ne dispose pas de fonds suffisants pour maintenir la transaction ouverte).

Les pertes sont survenues alors que le bitcoin a perdu un niveau de support majeur à 25 000 $ lundi, la capitalisation boursière de la cryptomonnaie atteignant des niveaux précédemment observés en janvier 2021. Les principales crypto-monnaies ont diminué en moyenne de plus de 15 %, comme indiqué.

Bitcoin représentait plus de 532 millions de dollars de toutes les liquidations, suivi de l’éther à 317 millions de dollars et des jetons SOL de Solana à près de 20 millions de dollars. Suivi des contrats à terme sur les jetons de l’écosystème ADA de Cardano, GMT de Stepn et Binance BNB a enregistré des pertes de plus de 6 millions de dollars chacun, avec quelque 213 000 comptes de trading individuels ayant été liquidés au cours des dernières 24 heures.

Les crypto-monnaies ont perdu plus d’un milliard de dollars au cours des dernières 24 heures. (Coinglass)

Les longs, ou les commerçants pariant sur des prix plus élevés, ont vu plus de 510 millions de dollars de liquidations. Les shorts, ou paris sur des prix plus bas, ont enregistré des pertes de 554 millions de dollars, ce qui suggère que les traders à terme ont ajouté à la volatilité du marché et ont affecté les traders de manière presque égale dans les deux sens.

L’échange de crypto FTX a enregistré plus de 417 millions de dollars de liquidations, le plus parmi ses homologues, suivi par OKX à 251 millions de dollars et Binance à 198 millions de dollars.

L’intérêt ouvert – ou le nombre de contrats à terme non réglés – a diminué de 7 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 23 milliards de dollars, ce qui suggère qu’un nombre considérable de traders ont clôturé leurs positions en s’attendant à une plus grande volatilité du marché.

Le bitcoin s’est échangé mardi à un peu plus de 22 000 dollars en heures européennes, poursuivant une baisse de près de 12 semaines. L’actif a perdu environ 66% de sa valeur par rapport à des sommets à vie de 69 000 $ en novembre.

Une grande partie de la baisse des derniers mois est survenue alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) prévoit de relever les taux dans les mois à venir pour lutter contre les effets néfastes de l’inflation record – une décision qui a provoqué par inadvertance une chute des actions mondiales et par la suite des crypto-monnaies à mesure que les investisseurs retirent de l’argent des actifs jugés risqués.

Le sentiment parmi les observateurs du marché reste baissier avec quelques avertissements de « pertes sévères » à venir.