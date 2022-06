Tout ce que vous devez savoir sur l’implication de Binance dans l’effondrement des prix de Terra LUNA | Cryptomonnaie

Un détenteur de Terra LUNA a poursuivi le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, affirmant que les réglementations fédérales avaient été bafouées.

L’effondrement du prix de Terra LUNA a anéanti près de 40 milliards de dollars, et un investisseur concerné a accusé Binance d’avoir joué un rôle dans l’événement.

Le prix de LUNA 2.0 s’est remis de sa chute, affichant des gains de 14,2 % du jour au lendemain.

Jeffrey Lockhart, un résident de l’Utah, pense que Binance.us et son PDG Biran Shroder ont faussement annoncé que Terra USD (UST) était soutenu par une monnaie fiduciaire. Le stablecoin algorithmique était en fait une sécurité non enregistrée, affirme Lockhart.

Binance.us visé par un procès dans la chute des prix de Terra LUNA

L’effondrement des jetons frères de Terraform Lab, TerraUSD (UST) et LUNC (anciennement LUNA), a fait sensation dans l’écosystème crypto. Plus de 40 milliards de dollars de valeur marchande ont été anéantis à la suite du crash, et les plateformes d’échange de crypto-monnaie comme Binance ont interrompu les échanges pour Terra LUNA et UST. Les investisseurs ont cité cela comme une raison des pertes subies lors de l’effondrement de Terra LUNA.

Jeffrey Lockhart a lancé une action en justice à Binance.us, accusant l’échange de bafouer les réglementations fédérales et de faire de la fausse publicité pour Terra USD alors que le stablecoin était un titre non enregistré.

L’échange fait valoir que le Financial Crimes Enforcement Network l’enregistre en tant que bureau du Département du Trésor des États-Unis; par conséquent, le procès est sans fondement.

Binance.us profite de chaque transaction, accusé de bafouer les lois sur les valeurs mobilières

Lockhart a écrit dans le procès,

Binance US profite de chaque transaction et a donc une forte incitation à vendre des crypto-actifs indépendamment de leur conformité avec les lois sur les valeurs mobilières.

Le procès a frappé Binance une semaine après qu’un groupe bipartite de sénateurs américains a présenté une législation pour que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) réglemente les crypto-monnaies. L’échange a répondu au procès, arguant qu’il répond aux exigences et n’a aucun fondement dans l’affaire.

L’accusation de Lockhart révèle que Binance a offert une divulgation limitée concernant les actifs négociés sur sa plateforme d’échange, affectant les investisseurs et les détenteurs de LUNA, UST. Le demandeur travaille actuellement à l’enregistrement d’autres investisseurs qui ont acheté Terra LUNA sur Binance en tant que classe.

Tibor Nagy du cabinet d’avocats Dontzin Nagy & Fleissing (qui représente Lockhart) soutient,

Binance et d’autres bourses ont été des catalyseurs essentiels de ce non-respect dévastateur des lois sur les valeurs mobilières. Les échanges cryptomonnaies ont fait des profits énormes en bafouant les lois sur les valeurs mobilières et en causant un préjudice réel à de vraies personnes.

Le porte-parole de Binance qui a répondu au procès a publié une déclaration disant :

Ces affirmations sont sans fondement, et nous nous défendrons vigoureusement.

Les analystes estiment que le prix de Terra LUNA a un potentiel haussier de 100%

Les analystes de Netcost-Security ont récemment évalué le graphique des prix de Terra LUNA et ont noté que le jeton avait touché le fond. Les analystes pensent que Terra LUNA a un potentiel haussier à 100 %, pour plus d’informations, regardez cette vidéo :