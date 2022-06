Comment les traders peuvent se préparer à un crash de 80% du prix XRP | Cryptomonnaie

Le prix du XRP approche d’une ligne de tendance de support inclinée stable qui pourrait potentiellement interrompre la tendance à la baisse.

Les choses pourraient s’aggraver pour le jeton de remise malgré la récente tentative de récupération.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,623 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix du XRP montre de la force alors qu’il rebondit sur un niveau de support stable en ligne avec une hausse de la dynamique haussière et une reprise du prix du Bitcoin. Les investisseurs doivent toutefois faire preuve de prudence, car les marchés de la cryptomonnaie sont au bord d’un mouvement de capitulation.

Baisse des prix du XRP : acheter ou ne pas acheter

Le prix XRP montre deux sommets inférieurs distincts sur un graphique hebdomadaire formé en janvier 2018 et avril 2021. Fait intéressant, une ligne de tendance inclinée peut être tracée reliant les points de basculement formés en mars 2017, mars 2020 et décembre 2020.

Bien que l’action globale des prix puisse sembler être un fanion, elle ne répond pas aux deux + trois critères de ladite configuration. Pour un fanion, il doit y avoir au moins deux hauts de swing et trois bas de swing reliant les lignes de tendance ou vice versa.

Bien que le marché baissier puisse sembler avoir touché le fond, il existe une grande quantité de risques liés au marché et à ses participants. La chute du réseau Celsius pourrait déclencher un effet domino, provoquant un mouvement de capitulation.

Pour le prix XRP, si la ligne de tendance inclinée et le niveau de support intermédiaire à 0,228 $ sont dépassés, cela signalera un mouvement baissier et déclenchera un crash de 37 % au niveau de support hebdomadaire de 0,145 $.

Si ce niveau est franchi, tout l’enfer se déchaînera pour Ripple car ce mouvement catalysera un crash à 0,062 $ en raison de l’inefficacité des prix formée lors de la course haussière de 2017. Ce piqué représenterait toutefois une perte de 80 %.

Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils achètent les baisses dues au FOMO.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

La mesure intrajournalière du ratio MVRV sur 30 jours est utilisée pour suivre le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté du XRP au cours du mois dernier. La valeur actuelle du MVRV oscille autour de -24%, ce qui suggère que la plupart de ces détenteurs sont sous l’eau.

Fait intéressant, il y a cinq cas distincts où l’indice a marqué ce niveau – septembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, mai 2022 et 13 juin. Les trois dernières fois, le ratio MVRV sur 30 jours a marqué ces niveaux, le prix du XRP s’est redressé sur un moyenne de 27 %.

Seul le crash du 12 mai a continué à favoriser les baissiers même après que la métrique en chaîne ait atteint -24%. Considérant que la situation actuelle est, à certains égards, similaire à la situation LUNA-UST, les choses pourraient se dérouler en faveur des baissiers.

Ratio XRP MVRV intrajournalier 30 jours

D’un autre côté, si le prix XRP continue de se redresser, les choses pourraient changer au-delà d’un certain niveau. Si les traders Ripple poussent XRP à produire un chandelier quotidien près de la barrière de résistance de 0,623 $, il le transformera en un plancher de support. Cette évolution invalidera la thèse baissière et permettra également aux acheteurs marginalisés d’intervenir.

Dans un tel cas, Ripple devra créer un plus bas plus élevé pour poursuivre la tendance haussière et atteindre la ligne de tendance supérieure à environ 0,917 $.