AVAX désormais coté sur l’OKCoin japonais, se prépare pour le week-end du championnat de Formule E | Cryptomonnaie

Le principal échange de crypto-monnaie du Japon, OKCoin, répertorie AVAX comme le tueur d’Ethereum se prépare pour le championnat de Formule E.

Crypto.com annonce la première campagne de récompenses flash mettant en vedette AVAX, offrant 12,5 % par an de récompenses.

Les analystes identifient des signaux baissiers sur le graphique des prix AVAX et prédisent une baisse à 15,40 $.

La campagne de récompenses de Crypto.com mettant en vedette Avalanche (AVAX) est lancée aujourd’hui, offrant aux utilisateurs 12,5 % par an sur leurs allocations. Le prix AVAX n’a ​​pas réussi à se redresser malgré les mises à jour et les événements haussiers.

AVAX se prépare pour les événements à venir et la nouvelle liste d’échange

AVAX a été coté sur le principal échange de crypto-monnaie du Japon, OKCoin. La bourse a commencé à accepter les transferts entrants le 10 juin 2022, et les marchés pour AVAX devraient être mis en service à partir du 16 juin 2022, à 8h00 UTC, sur AVAX/JPY.

La cotation d’AVAX sur le principal échange crypto japonais est considérée comme un moteur de perspectives haussières parmi les détenteurs de la communauté. Les détenteurs d’avalanche se préparent maintenant pour le prochain événement prévu pour le week-end de course de Formule E. Avalanche House devrait être hébergée aux Hook Studios Dikeman avant le New York City ePrix, une course annuelle du championnat de Formule E monoplace à propulsion électrique qui se déroule à Brooklyn, New York.

L’événement a prévu des discours et des panels, du réseautage, de la musique live et plus encore pour un avenir compatible Web3 dans AVAX.

Je viens de voir les dernières créations d’Avalanche House | FE Brooklyn… Insensé. Je ne pensais pas que nous pourrions surpasser nos événements précédents, mais nous l’avons fait. Vous aurez l’impression d’être dans un nouveau monde réunissant l’ambiance de New York, le Web3 et les sports mécaniques. Billets en vente bientôt. https://t.co/BpzzJ3Cs5q — Jay Kurahashi-Sofue (@jayks) 9 juin 2022

La campagne de récompenses flash de Crypto.com avec 12% de retours par an sur Avalanche est maintenant en ligne. La plate-forme d’échange offre aux utilisateurs ces rendements pour des allocations à terme de 14 jours. La campagne promotionnelle se termine le 27 juin 2022, lorsque le plafond global de 40 000 jetons AVAX est atteint.

Cette campagne est destinée à Crypto Earn, et les utilisateurs de Crypto.com qui résident aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Japon et en Corée ne sont pas éligibles.

Les analystes révèlent des perspectives baissières sur le prix d’AVAX

Les analystes ont évalué la tendance des prix d’Avalanche et prédit une nouvelle baisse du jeton. Editah Patrick, un analyste crypto de premier plan, affirme que les baissiers ont pris le contrôle du prix AVAX sur le graphique à 1 jour.

L’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est actuellement en territoire baissier. L’indicateur est l’un des prédicteurs les plus fiables de la tendance dynamique d’un actif. L’indice de force relative (RSI) sur le graphique des prix AVAX est survendu et un rebond est probable à court terme.

Tableau des prix AVAX-USD

Les analystes affirment qu’une baisse en dessous du niveau de 16 dollars pourrait pousser le prix à un support à 15,40 dollars, un niveau psychologique clé pour le marché.

Le concurrent d’AVAX, Solana, aurait pu détruire son potentiel haussier

Les analystes de Netcost-Security ont évalué le graphique des prix de Solana, le concurrent d’Avalanche, et ont identifié que la récente panne aurait pu détruire le potentiel haussier du tueur d’Ethereum. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :