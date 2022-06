Bitcoin et Ether ont atteint deux des trois cibles des traders | Cryptomonnaie

Bitcoin s’est effondré de 15,1% lundi, terminant la journée autour de 23 200 dollars et a encore glissé de 10% mardi matin sur l’inertie avant de trouver le soutien des acheteurs après avoir touché 20 800 dollars.

Ethereum a perdu 7,8% au cours des dernières 24 heures et plus de 30% dans la semaine. Les dix principaux altcoins montrent l’optimisme des acheteurs, avec Solana en hausse de 9,5 % et Cardano en hausse de 7,3 %. Parmi les baisses, les leaders sont Tron avec -8% et BNB avec -3,5%.

La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a chuté de 6 % du jour au lendemain à 0,965 billion de dollars. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies était en baisse de 3 points à 8 mardi et reste dans une « peur extrême ».

Le bitcoin s’est effondré lundi dans la plus forte baisse depuis la crise de mars 2020 au milieu de la chute des marchés boursiers et de la hausse du dollar américain. Bitcoin a comblé l’écart de décembre 2020 en touchant la zone située en dessous de la moyenne mobile simple de 200 semaines. Mais à notre avis, Bitcoin doit toucher des niveaux proches de 19500 : le pic de 2017, qui est aussi celui où la phase de croissance la plus agressive a commencé fin 2020, pour un retour définitif des acheteurs à long terme.

Une liste de contrôle en trois points similaire pour Ether est également incomplète. L’ETHUSD a touché la moyenne sur 200 semaines et a plongé sous les niveaux les plus élevés du cycle précédent en 2018. Cependant, le rallye le plus agressif à la fin de 2020 est venu de 740 $, ce qui est bien en dessous des plus bas de la journée aujourd’hui à 1075 $. Cependant, ce dernier objectif peut s’avérer trop ambitieux pour les baissiers.

Parallèlement à BTC, les actions axées sur la crypto-monnaie se sont également effondrées. Les actions MicroStrategy ont perdu 25,2 %, tandis que Coinbase a chuté de 11,4 %.

Le principal déclencheur de la vente dans le domaine de la cryptomonnaie est la hausse de l’inflation américaine à 8,6 % vendredi, suivie de spéculations selon lesquelles la Fed pourrait augmenter ses taux de 75 points lors de la réunion de mercredi ou fin juillet.

Selon IntoTheBlock, environ la moitié des détenteurs de crypto-monnaie subissent désormais des pertes. Selon le PDG de Crypto.com, Chris Marszalek, le marché est entré dans une phase de « cryptozyma » qui pourrait s’éterniser, selon le PDG de Crypto.com, Chris Marszalek.

La plate-forme de prêt de crypto-monnaie Celsius a suspendu les retraits, les échanges et les transactions d’actifs numériques en raison de « conditions de marché extrêmes ». Tether a exclu l’impact de l’incident de Celsius sur les réserves de l’USDT.

Le Bureau américain du contrôleur de la monnaie a mis en garde contre les risques associés au Stablecoin, citant l’effondrement du projet Terra. Le département du Trésor américain estime que les autorités du pays devraient être plus proactives dans leur recherche de réglementation de l’industrie de la cryptomonnaie, compte tenu de la numérisation active du secteur financier.