Le volume des transactions NFT augmente dans un contexte de chute du marché et des prix planchers | Cryptomonnaie

Le volume des transactions NFT a augmenté au cours des dernières 24 heures, alors que les marchés de la cryptomonnaie accumulent les prix planchers de nombreuses collections NFT de premier plan.

Une longue liste des meilleurs projets NFT tels que Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC), Crypto Punks et Sorare ont tous vu plus de 100% d’augmentation des volumes de négociation sur 24 heures alors que les investisseurs cherchent à s’envoler des NFT moins chers à mesure que les prix planchers chutent.

Selon les données de CryptoSlam, huit des 10 meilleurs projets NFT en termes de volume de ventes sur 24 heures ont affiché une augmentation d’au moins 115 % du volume des échanges, les seuls projets tombant sous cette marque étant Goblintown à 35,54 % et Moonbirds à 64,11. %.

En tête du peloton se trouvent les NFT BAYC de Yuga Labs, avec une augmentation de 262,79 % au cours des dernières 24 heures pour représenter 7,1 millions de dollars de ventes.

Notamment, les trois projets les mieux classés suivants appartiennent également à Yuga Labs, avec MAYC, Otherdeed et CryptoPunks affichant des augmentations de 173,49 %, 157,88 % et 122,69 % du volume des échanges sur 24 heures pour représenter 3,4 millions de dollars, 2,6 millions de dollars et 2,5 millions de dollars. valeur des ventes respectivement.

Volume d’échanges sur 24 heures : CryptoSlam

Les données de DappRadar montrent également que le marché OpenSea a été le plus grand bénéficiaire de l’augmentation du volume des transactions au cours des dernières 24 heures, la plateforme affichant un gain de 173,43 % du volume des transactions pour un total de 23,88 millions de dollars de ventes.

Cependant, le nombre de commerçants sur la plate-forme a également diminué de 15,39 % pour atteindre 29 300 au cours de la même période, ce qui suggère que seul un petit nombre d’investisseurs aux poches relativement profondes font des mouvements.

Il convient également de noter que même si des projets tels que le BAYC et CryptoPunks ont vu leurs prix plancher chuter à 82,5 ETH (96 700 $) et 47 ETH (54 800 $) – en baisse par rapport à leurs sommets historiques de 153,70 ETH et 123 ETH – les investisseurs sont toujours en train de s’emparer d’actifs au-dessus des étages.

Au cours des dernières 24 heures, les CryptoPunks #8620 et #5690 sont allés pour 275 ETH chacun (327 000 $ aux prix actuels) tandis que les NFT BAYC #393 et ​​#3441 se sont vendus pour 118 ETH (140 000 $) et 105 ETH (124 000 $).