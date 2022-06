Ce signal de reprise peut-il déclencher un rebond de 15 % pour le prix du Shiba Inu ? | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a chuté de 31 % au cours des quatre derniers jours alors que les marchés de la cryptomonnaie ont chuté.

Cette baisse a créé une divergence haussière, suggérant un potentiel de reprise.

Une clôture quotidienne décisive en chandelier en dessous de 0,0000071 $ invalidera la thèse de la reprise.

Le prix du Shiba Inu est bloqué en produisant des plus bas depuis le 28 octobre 2021. Les conditions du marché se sont détériorées lorsque l’ancrage LUNA-UST s’est effondré en mai 2022 et le crash le plus récent a été causé par une série d’événements.

Cependant, SHIB semble montrer des signes de reprise en suivant les traces de Bitcoin.

Le prix du Shiba Inu hésite à se rétablir

Le prix du Shiba Inu a baissé d’environ 66 % au cours des 40 derniers jours, avec une chute de 40 % au cours des deux dernières semaines. Ce mouvement a établi un swing bas à 0,0000073 $, ce qui est un plus bas par rapport à celui créé le 12 mai à 0,0000087 $.

Alors que la formation basse inférieure pourrait ne pas pousser un soupir de soulagement ou de reprise, le rebond de 6,5 % de BTC au cours des deux dernières heures signale qu’un potentiel rebond de reprise semble être en place. En conséquence, SHIB a gagné 11% depuis sa formation de swing low à 0,0000073 $.

Fait intéressant, l’indice de force relative (RSI) a formé des creux plus élevés les 12 mai et 14 juin, signalant une divergence haussière. Cette formation technique indique que l’élan augmente tandis que la valeur de marché de l’actif diminue, ce qui se résout souvent en un rallye.

Pour Shiba Inu, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SHIB poursuive cette reprise pour tester à nouveau l’obstacle de 0,0000095 $. Au total, ce mouvement constituerait une ascension de 15 % par rapport à la position actuelle à 0,0000082 $.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Le modèle GIOM (Global In/Out of the Money) d’IntoTheBlock soutient cette thèse de rallye de reprise pour SHIB, qui montre que le niveau de résistance immédiat est relativement faible. Cet indice montre également que si les traders persistent, ils ont une autoroute jusqu’à 0,0000090 $. Ici, environ 116 300 adresses qui ont acheté 73,91 billions de jetons SHIB à un prix moyen de 0,0000110 $ sont sous l’eau.

Par conséquent, un pic de pression d’achat pourrait maintenir un pic vers l’objectif prévu d’un point de vue technique – 0,0000095 $.

SHIB GIOM

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Shiba Inu en raison de la récupération de Bitcoin, il dépend fortement des performances de la grande crypto. Par conséquent, si BTC continue de tanker, SHIB suivra probablement. Dans un tel cas, si le prix du Shiba Inu produit un chandelier quotidien proche du niveau de support de 0,0000071 $, cela invalidera la thèse de récupération.

Ce développement verra SHIB chuter davantage et revoir le niveau de support de 0,0000060 $.