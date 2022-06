L’avocat de Ripple dénonce la SEC pour avoir tenté de bulldozer et de mettre la crypto en faillite | Cryptomonnaie

« Comme un marteau voulant que tout soit un clou, la SEC garde tout dans le flou afin de pouvoir affirmer que chaque crypto est une sécurité », déclare l’avocat général de Ripple, Stu Alderoty.

L’avocat général de Ripple, Stu Alderoty, a critiqué la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour avoir tenté de « intimider, bulldozer et mettre en faillite » l’innovation cryptomonnaie aux États-Unis au nom de l’expansion de son propre territoire réglementaire.

« En prenant des mesures d’exécution – ou des menaces d’application potentielle – la SEC a l’intention d’intimider, de bulldozer et de mettre en faillite l’innovation cryptomonnaie aux États-Unis, le tout au nom de l’extension inadmissible de ses propres limites juridictionnelles. »

Alderoty a partagé son point de vue le 13 juin au milieu d’un procès en cours entre Ripple et le régulateur, qui, selon lui, fait partie de « l’assaut de la SEC contre toutes les cryptos aux États-Unis » en traitant chaque crypto-monnaie comme une sécurité.

Comme un marteau voulant que tout soit un clou, la SEC garde tout dans le flou afin de pouvoir affirmer que chaque crypto est une sécurité.

Ripple Labs est impliqué dans une bataille juridique avec la SEC depuis décembre 2020, lorsque le régulateur des valeurs mobilières a intenté une action en justice alléguant que les dirigeants de Ripple avaient utilisé des jetons Ripple (XRP) pour lever des fonds pour l’entreprise à partir de 2013, affirmant qu’il s’agissait d’un titre non enregistré. à l’époque.

Ripple a riposté, affirmant qu’un discours de 2018 prononcé par Robert Hinman, alors directeur des finances des sociétés pour la SEC, avait classé Ether (ETH) et Bitcoin (BTC) et par association, XRP, comme une non-sécurité en raison d’être « suffisamment décentralisé ».

Ripple a fait valoir que le discours était en contradiction avec les affirmations de la SEC contre Ripple et le jeton XRP, mais la SEC a contré l’argument en affirmant que le discours était l’opinion personnelle du réalisateur et non l’opinion officielle du régulateur. Cette nuance a été l’un des aspects les plus cruciaux du procès Ripple contre SEC.

4 ans depuis le (très) célèbre discours de Hinman, et nous sommes loin de savoir comment classer les actifs numériques aux États-Unis – en gardant chaque crypto, y compris l’ETH, dans les limbes réglementaires. J’ai écrit quelques pensées pour @Fortune pourquoi ça suffit, @SECGov. https://t.co/FB16cceaia — Stuart Alderoty (@s_alderoty) 13 juin 2022

« Malgré les avertissements selon lesquels le discours était l’opinion personnelle de Hinman et » pas nécessairement celle de la Commission « , le marché a pris le discours de Hinman à cœur », a écrit Alderoty.

«Pour Ripple, le discours de Hinman a affirmé la conclusion que XRP – une crypto-monnaie qui existe sur un registre de blockchain ouvert, sans autorisation et décentralisé – était une marchandise et / ou une monnaie virtuelle. Certainement pas une sécurité », a-t-il ajouté.

Alderoty a déclaré que le discours incarnait le brouillage délibéré par la SEC des eaux réglementaires de la cryptomonnaie.

Ici aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) a délibérément brouillé les eaux réglementaires de la crypto […] Pour libérer le véritable potentiel de la cryptomonnaie, nous devons enfin nettoyer cette boue réglementaire.

Lors d’un événement du Washington Post le 8 juin, les sénateurs américains Kirsten Gillibrand ont convenu que la plupart des crypto-monnaies seraient probablement classées comme des titres selon le test Howey, à l’exception évidente de Bitcoin et d’Ether.

Rostin Behnam, président de la Commodity Futures Trading Commission (CTFC) a adopté un point de vue légèrement différent, affirmant que s’il existe « probablement des centaines » de pièces qui reproduisent des pièces de sécurité, il existe également de nombreuses pièces de monnaie, telles que BTC et ETH qui seraient réglementé par sa commission.

La bataille judiciaire entre Ripple et la SEC devrait créer un précédent pour le traitement des crypto-monnaies, en particulier des altcoins en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières et les matières premières.