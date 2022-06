Bitcoin a un support à 23 000 $, mais les analystes mettent en garde contre une chute brutale à 8 000 $ alors que la dette mondiale se résorbe | Cryptomonnaie

La liquidation de la BTC s’atténue légèrement, mais les traders craignent que les nouvelles négatives et les futures hausses des taux d’intérêt américains ne fassent baisser le prix.

L’action de prix agitée d’un mois (BTC) de Bitcoin a pris fin le 13 juin après qu’une vente profonde du marché ait pressé la première crypto-monnaie sous le support de 29 000 $. Cette décision a eu lieu alors que les marchés boursiers se sont eux aussi fortement liquidés, atteignant leurs niveaux les plus bas de l’année.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que la vente de Bitcoin a commencé tard dans la journée le 12 juin et s’est intensifiée jusqu’à midi le 13 juin lorsque BTC a atteint un creux de 22 592 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour. Source : TradingView

Voici un aperçu de ce que plusieurs analystes du marché disent à propos de la baisse de Bitcoin et s’il s’agit du dernier événement de capitulation avant le creux des prix tant attendu.

Les cas précédents de capitulation du marché baissier ont vu un niveau de soutien solide à la moyenne mobile de Bitcoin sur 200 semaines, comme le montre le graphique suivant publié par l’analyste de marché et utilisateur pseudonyme de Twitter, Rekt Capital.

Graphique BTC/USD sur 1 semaine. Source : Gazouillement

Sur la base de la tendance des deux derniers cycles, Rekt Capital a suggéré qu’il est possible que BTC puisse voir un « double fond macro à la moyenne mobile de 200 semaines » aller de l’avant si l’action des prix se déroule de la même manière.

Rekt Capital a dit,

Si tel est le cas, alors $ BTC est sur le point de former son premier Macro Bottom à la MA de 200 semaines à ~ 23 000 $. Le deuxième Macro Bottom pourrait se former dans environ deux ans à un prix d’environ 41 000 $.

Un aperçu de la direction que pourrait prendre Bitcoin s’il continuait à tomber en dessous des niveaux de support établis a été fourni par les données de Whalemap, qui a publié le graphique suivant mettant en évidence les niveaux de support précédemment établis qui pourraient désormais basculer vers la résistance.

Prix ​​​​réalisé Bitcoin par adresse. Source : Gazouillement

Whalemap a dit,

À l’extrême, Bitcoin pourrait reculer à 8 000 $

Selon Francis Hunt, analyste de marché chez The Market Sniper, le prix du Bitcoin pourrait chuter jusqu’à 8 000 $ avant d’atteindre un véritable creux.

Graphique BTC/USD sur 1 jour. Source : Gazouillement

Hunt a dit,

Les points d’accumulation seraient de 17 000 $ à 18 000 $. Ces 15 000 $ sortent de la tête et des épaules bleues là-bas, ce serait un ralentissement assez désagréable, et il y a une cible de drapeau d’traders, un peu moins forte sur la cible de drapeau d’traders à 12 000 $, et un aller-retour complet vous ramènera à notre entonnoir à 8 000 $ à 10 000 $.