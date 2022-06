C’est la raison pour laquelle les baleines achètent Shiba Inu indépendamment de son action sur les prix | Cryptomonnaie

Shiba Inu a été témoin d’une brûlure de plus d’un milliard de jetons SHIB au cours de la semaine dernière.

Les baleines ont continué à ramasser la pièce Shiba Inu, la pièce meme se classe parmi les contrats intelligents les plus utilisés.

Les analystes prédisent une nouvelle correction du prix du Shiba Inu, malgré l’augmentation de l’utilité et l’adoption par les grands investisseurs de portefeuille.

La pièce Shiba Inu est de retour dans le top 10 des crypto-monnaies en volume d’échanges parmi les 500 plus grandes baleines Ethereum du jour au lendemain. Les baleines ont continué à ramasser la pièce meme, quelle que soit la tendance à la baisse du prix du Shiba Inu.

Lisez aussi: Shiba Inu fait face à cette menace rare alors que le taux de brûlure diminue

Les baleines Shiba Inu augmentent leur activité

Les grands investisseurs de portefeuille sur la blockchain Ethereum ont continuellement récupéré le soi-disant Dogecoin-killer au cours de la récente baisse. Le prix du Shiba Inu a affiché des pertes de 10 % du jour au lendemain, mais les baleines ont continué à s’accumuler.

Au cours des dernières 24 heures, l’activité des grands inventeurs de portefeuilles a augmenté. Sur la base des données de WhaleStats, il y a un pic de 44,44 % des adresses de baleines actives, car ces grands investisseurs de portefeuille interagissent avec des milliards de pièces Shiba Inu.

Les 2000 principales adresses de portefeuille de baleines du réseau Ethereum se sont activement engagées dans le commerce de pièces Shiba Inu malgré une baisse de prix de 25 %.

Portefeuille des 100 plus grandes baleines Ethereum

Succès de la menthe Welly NFT propulsée par Shiba Inu

Shiba Inu a récemment propulsé la première véritable entreprise de restauration rapide au monde NFT, Welly Friends. Welly est le restaurant de hamburgers qui s’est rebaptisé sur le thème de Shiba Inu et est devenu le premier utilitaire réel du tueur de Dogecoin.

Le projet a terminé avec succès la fabrication de ses NFT et a remercié la ShibArmy pour son soutien.

Nous ne vous remercierons jamais assez pour la façon dont vous avez tous su nous soutenir. Cher #WellyFriends & #SHIBARMY,

Nous promettons que nous allons tenir nos promesses autant que vous devriez nous donner votre dévouement à ce projet.

De grandes nouvelles arrivent bientôt, et ce sera constant. – BIEN (@wellyfriends) 12 juin 2022

Le prix plancher de la collection est actuellement de 0,29 ETH sur le plus grand marché NFT peer-to-peer, OpenSea.

Après la disparition de Ryoshi, le créateur de Shiba Inu, Shytoshi Kusama s’est présenté en tant que chef de projet et a déclaré que les Welly NFT avaient été créés pour servir d’instruments d’adhésion. Ces NFT agiront comme des contrats intelligents pour des emplacements Welly particuliers.

ShibArmy attend actuellement la révélation des NFT qui apparaissent actuellement sous forme de gif. Welly NFT a promis aux détenteurs que « quelque chose de grand arrive bientôt ».

Shiba Inu continue de brûler

Au cours de la semaine dernière, selon les données du portail de gravure, près d’un milliard de pièces Shiba Inu ont été brûlées. Il y a un pic dans le taux de combustion du projet Dogecoin-killer meme coin. Jusqu’à présent, 410,36 billions de jetons Shiba Inu ont été brûlés, retirant ces pièces de la circulation et les envoyant dans des portefeuilles morts.

Étant donné que ces jetons sont définitivement retirés de l’offre, la brûlure de Shiba Inu est un moteur de sentiment haussier parmi les détenteurs et ShibArmy.

Shiba Inu brûlé

La pression d’achat pour Shiba Inu augmente sur Coinbase

Les partisans ont noté que, dans une tournure passionnante des événements, la pression d’achat sur Shiba Inu a atteint ses sommets annuels. Sur Coinbase, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie, 81% des utilisateurs souhaitent acheter du Shiba Inu, contre 19% de vendre, selon les données de l’application de trading de la plateforme.

Il s’agit du plus grand nombre de commandes « d’achat » passées pour Shiba Inu, deuxième après ce qui a été observé en septembre 2021, alors qu’il était de 91 %. Après septembre 2021, Shiba Inu est devenu parabolique et a assisté à une hausse des prix de 1 000 % en octobre.

Augmentation de la pression d’achat sur l’application de trading de Coinbase

Les analystes restent baissiers sur le prix du Shiba Inu

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont révélé une perspective baissière. Eno Ikenna Eteng, un analyste crypto de premier plan, affirme que le graphique des prix SHIB / USDT révèle qu’il existe une possibilité de baisse supplémentaire.

L’analyste soutient que le mouvement mesuré depuis l’effondrement du triangle descendant sur le graphique des prix du Shiba Inu n’a pas été achevé. La prochaine cible pour les traders est de 0,0000066 $. Le niveau à double creux de juin 2021 de 0,00000565 $ est l’objectif à la baisse pour le prix du Shiba Inu si la pièce meme continue de se détériorer.

Tableau des prix SHIB-USDT

Les analystes pensent que le prix du Shiba Inu pourrait ne pas casser le support

Les analystes de Netcost-Security ont observé le graphique des prix et ont noté que le prix du Shiba Inu pourrait poursuivre sa tendance à la baisse et ne pas casser le support. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :