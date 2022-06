Triple sommet pour LUNA en fin de ligne avec une baisse de 30 % à proximité | Cryptomonnaie

Le prix de Terra a bondi plus haut lors de la session ASIA PAC pour effacer complètement ses gains.

Le prix de LUNA devrait casser en dessous des plus bas du week-end et glisser davantage.

En l’absence de normalisation en vue, attendez-vous à ce que les vents contraires actuels soient trop forts pour que le prix LUNA puisse lutter contre.

Le prix de Terra (LUNA) est encore une fois en difficulté car un triple sommet qui s’est formé ce matin s’est avéré être une autre tentative ratée des traders pour sauver l’altcoin. Avec un rejet ferme lors de la session ASIA PAC ce matin, les baissiers ont saisi l’opportunité d’aller à découvert et de conduire l’action des prix à la baisse. Maintenant, un test devrait avoir lieu au plus bas du 09 juin et à la barre des 2 $, voyant le prix de LUNA perdre encore 30 % de sa valeur.

Le prix de LUNA n’est pas à la hauteur des malheurs du marché

Le prix Terra voit les traders faire leurs valises après que ce qui semblait être une reprise prometteuse ne s’est avéré qu’une illusion. Tout comme le festival FYRE, beaucoup de choses semblaient prometteuses, mais à mesure que la réalité entre en jeu, cela prend beaucoup de temps. Les traders coupent leurs positions et déclenchent une vente après le rejet de la première session ASIA PAC, qui a créé un triple top et fait tourner le prix de LUNA dans l’autre sens.

Le prix de LUNA devrait, avec ce revirement, chuter de 30 % supplémentaires vers 2,00 $ et pourrait même baisser davantage si ce sentiment se poursuit tout au long de la semaine. Le penny a chuté parmi les traders après avoir réalisé que l’une des plus grandes banques centrales des marchés mondiaux, la BCE, avait massivement sous-impressionné dans sa communication pour maîtriser l’inflation. Cela a créé une réaction en chaîne qui s’est terminée par un rallye agressif du dollar américain, et son impact a traversé les marchés et déclenché des ventes massives d’obligations, d’actions et de crypto-monnaies, le prix de LUNA ayant déjà baissé de 20 % et devant donc ajouter 30 % de pertes supplémentaires sur dessus de cela.

Graphique journalier LUNA/USD

Alternativement, comme il s’agit d’une nouvelle semaine de négociation, lundi pourrait simplement voir une continuation de la pression de la semaine dernière tournant avec optimisme à 180 degrés d’ici ce soir lorsque la session américaine débutera. Un revirement verrait un bond vers 3,53 $, cassant peut-être le triple sommet , et à la recherche de 4,00 $ pour faire sortir les baissiers de leurs positions, et au total, constituant un gain massif de 70 % à gagner.