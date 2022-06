C’est la clôture en chandelier qui pourrait définir l’avenir du prix du Shiba Inu | Cryptomonnaie

Shiba Inu teste une ligne technique qui pourrait être synonyme de problèmes pour le reste de la semaine.

Le prix SHIB, une fois qu’il passe en dessous de la ligne technique, pourrait être fixé à une baisse de 30%.

Attendez-vous à un rebond sur la ligne de tendance descendante et à un retour à 0,001000 $.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) est sous pression alors que le jeton accumule son septième jour de pertes – en supposant que le prix du SHIB ne clôture pas au-dessus de 0,00000859 $ ce soir. Pour aggraver les choses, une clôture quotidienne en dessous d’une ligne technique clé pourrait apporter encore plus de risque baissier en augmentant le pouvoir de l’emprise de l’traders sur l’action des prix. Attendez-vous à ce que ce lundi soit crucial pour l’action des prix SHIB pour le reste de la semaine, avec à la fois une baisse de 30% et une augmentation de 20% potentiellement sur les cartes.

Le prix SHIB sous le siège de l’ouragan du dollar

Le prix du Shiba Inu est en détresse après un week-end sanglant, les commerçants ne voyant que peu de doublure argentée de l’action des prix de la semaine précédente. Compte tenu du manque de niveaux d’entrée attractifs en vue, de l’absence de plans de négociation fermes et de l’important vent contraire de l’inflation qui ne perd pas de force, il semble que cette semaine sera une répétition du même scénario de la semaine dernière. Le plus grand épouvantail des marchés mondiaux semble être la force féroce du dollar, qui saisit les marchés financiers par la peau du cou et maintient les investisseurs à l’écart pour le moment.

Le prix SHIB est à un moment critique avec une nouvelle boîte de pertes qui devrait être ouverte si le prix clôture en dessous de la ligne de tendance descendante rouge ce soir. Dans un tel cas, une autre jambe inférieure serait sur les cartes vers 0,00000600 $ avec le niveau de support mensuel S1 et le plus bas de l’année dernière à proximité. Compte tenu de la saisonnalité – avec l’accalmie estivale qui approche à grands pas et la vente annuelle de septembre également pas loin – un éventuel rallye de la crypto-monnaie ne semble pas probable, et 30% supplémentaires abandonnent le scénario le plus réaliste.

Graphique journalier SHIB/USD

Si SHIB peut clôturer au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge, cependant, tout espoir ne sera pas perdu, et un retour à 0,00001000 $ peut encore être possible. D’un point de vue purement technique, cela correspondrait à un nouveau test et rebondirait sur cette même ligne de tendance descendante rouge. L’indice de force relative (RSI) soutient également une telle reprise étant donné qu’il se négocie en survente. Cela pourrait compenser une partie des pertes subies à partir de dimanche. Selon la semaine de négociation, un éventuel relâchement de la force du dollar pourrait ouvrir un peu plus de place à la hausse jusqu’à peut-être même 0,00001209 $.