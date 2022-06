Guide de survie hivernale Crypto: la communauté partage un plan de match pour le marché baissier | Cryptomonnaie

Les nouveaux arrivants en crypto ont du mal à décider de leur prochain mouvement alors que le marché devient imprévisible. Pour cette raison, les membres de la communauté crypto ont donné leurs conseils à ceux qui essayaient de naviguer à travers l’hiver froid de la crypto.

Dans un fil Twitter, le collectionneur et commerçant de jetons non fongibles (NFT) Krissyos a souligné l’importance d’avoir un état d’esprit de survie pendant cette période. Selon le collectionneur de NFT, la crypto et les NFT « monteront en flèche dans le futur ». Cependant, Krissyos pense que de nombreux projets en cours sont voués à l’échec.

Pour cette raison, le trader a noté que la priorité absolue doit être de déterminer sa tolérance au risque, ou le montant que vous êtes prêt à perdre, et la moyenne des coûts en dollars, qui « limite votre potentiel de hausse pour atténuer les pertes éventuelles ».

Bobby Ong, co-fondateur du site d’information sur les pièces CoinGecko, a partagé que trouver de nouveaux projets potentiels et les essayer est l’un de ses passe-temps préférés. Citant un tweet avec une liste de projets à venir, Ong a écrit qu’arriver tôt devient souvent gratifiant.

Pour les détenteurs de longue date de Bitcoin (BTC) et d’Ether (ETH), Ong a déclaré que les fluctuations du marché sur plusieurs années ne feront pas beaucoup de différence. Ong a conseillé à ces types de commerçants de passer du temps de qualité avec leurs amis, leur famille et eux-mêmes.

Sur Reddit, l’utilisateur Kuzkokronk a souligné l’importance d’acheter du Bitcoin pendant cette période. Selon eux, si les membres de la communauté n’achètent pas de BTC en ce moment, ils le regretteront « dans 5 ans ».

La plateforme de trading de crypto Gemini a récemment annoncé le licenciement d’environ 10% du personnel de l’entreprise. Dans une annonce, les dirigeants de l’entreprise ont cité «l’hiver crypto» comme l’une des raisons de cette décision. D’autre part, l’échange d’actifs numériques Coinbase a également annoncé qu’il prendrait une pause dans l’embauche et examinerait ses effectifs.

Pendant ce temps, Sam Bankman-Fried, PDG de l’échange FTX, a expliqué que l’entreprise ne gèlera pas les embauches et « continuera de croître » malgré les conditions actuelles du marché. Bankman-Fried a noté qu’ils ne réduiraient pas mais plutôt « continueraient à avancer ».