Celsius Network s’effondre-t-il comme LUNA de Terra ? | Cryptomonnaie

Le jeton Celsius Network a plongé de près de 40 % du jour au lendemain après que le projet a bloqué plus de 12 milliards de dollars d’actifs cryptomonnaies.

En raison des conditions de marché extrêmes, Celsius a suspendu tous les retraits, échanges et transferts entre comptes.

Les experts notent que Celsius Network s’est constamment retiré de ses positions DeFi pour miser des pièces stables et se remettre de la crise de liquidité.

Celsius, l’une des principales plateformes de prêt de crypto, souffre d’une crise de liquidité alors que le marché de la crypto continue de chuter. Le projet a désempilé 247 millions de dollars de Bitcoin enveloppé d’AAVE et l’a envoyé à l’échange FTX. Les retraits constants des positions DeFi et la reprise des protocoles ont soulevé des drapeaux rouges dans la communauté crypto.

Celsius arrête les retraits en invoquant des conditions de marché extrêmes

Celsius Network a annoncé le 13 juin 2022 que tous les retraits, échanges et transferts entre comptes avaient été suspendus. Celsius a cité cette action comme une étape pour mettre le projet dans une meilleure position pour honorer ses obligations de retrait.

Le projet a informé les utilisateurs que cette mesure a été prise dans le meilleur intérêt de la communauté, pour stabiliser les liquidités et les opérations tout en protégeant les actifs. Le projet a confirmé que les clients accumuleraient également des récompenses pendant la période de pause.

Les experts de la crypto Twitter ont souligné que Celsius traversait une crise de liquidité supposée.

Celsius a payé aux utilisateurs 30 % d’intérêt par semaine

Les utilisateurs mettent du capital sur Celsius, le réseau utilise le capital de sa plate-forme pour financer son propre investissement et couvrir les prêts qu’il accorde à d’autres utilisateurs. Celsius Network verse aux utilisateurs jusqu’à 30 % d’intérêts par semaine. Mais la récente crise de liquidité à laquelle le réseau est confronté a diminué les rendements potentiels pour les utilisateurs.

Le réseau a confirmé que les utilisateurs continueront de recevoir de l’intérêt pendant la période de pause.

Pourquoi Celsius pourrait s’effondrer comme LUNA et UST de Terraform Labs

Le prêteur de crypto Celsius Network pourrait suivre les jetons frères de Terraform Labs LUNA et UST et s’effondrer après les récentes annonces de retraits suspendus.

Le prix CEL du réseau Celsius a chuté de près de 40 % en réponse à l’annonce. La communauté crypto a identifié des drapeaux rouges dans le portefeuille principal DeFi de Celsius Network, des transactions que le projet n’a pas encore expliqué à ses utilisateurs.

Deux mouvements clés de Celsius Networks qui restent inexpliqués :

Celsius a quitté ses positions DeFi (WBTC jalonné sur AAVE) et l’a remplacé par des pièces stables comme USDC.

Celsius Network a envoyé 320 millions de dollars en Ethereum à la bourse FTX.

Les experts et les analystes cryptomonnaies affirment que Celsius Network travaille dur pour faire face à la crise de liquidité actuelle à laquelle le projet est confronté. L’argument est que si Celsius échoue, le projet pourrait vendre un

pile importante d’ETH jalonnés (stETH fourni par la plate-forme de prêt Lido DeFi), ce qui entraînerait un éloignement du jeton de l’ETH.

247 millions de dollars en WBTC ont été envoyés à l’échange FTX

Le 4 juin 2022, Celsius Network détenait 3,8 milliards de dollars d’actifs sur plusieurs protocoles et portefeuilles DeFi, et 1,18 milliard de dollars de dettes d’AAVE, Compound et Maker. Le projet a épuisé les positions DeFi précédemment identifiées pour financer leur principal portefeuille DeFi.

Le solde du portefeuille principal DeFi de Celsius Network est passé de 5,6 milliards de dollars en Ethereum, WBTC et autres jetons à 10 514 dollars, avec des retraits massifs de WBTC d’AAVE et 247 millions de dollars ont été transférés à l’échange FTX.

@MikeBurgersBurg, expert et promoteur de la cryptomonnaie, a enquêté sur les retraits et partagé des informations dans un tweet récent :

Celsius a retiré 50 000 Ether et 7 000 garanties WBTC de sa position Aave dans le portefeuille DeFi principal 0x8ace. 6 000 WBTC et 20 000 Ether (jusqu’à présent) ont été envoyés à #FTX… Après avoir reçu 169 millions de dollars $USDC de FTX… pic.twitter.com/xquMoIcyuZ — Dirty Bubble Media : ⏰ (@MikeBurgersburg) 13 juin 2022

@yieldchad, un analyste crypto, affirme,

Celsius a perdu l’argent des clients et doit déprécier la valeur de tous les dépôts, sinon ils sont passibles d’une panique bancaire.

Le débat sur la question de savoir si Celsius est techniquement insolvable ou non fait rage depuis la première semaine de juin 2022.

Alors que les retraits des principaux portefeuilles DeFi peuvent être assimilés à une course bancaire, Celsius n’a pas encore expliqué la décision et le but de remplacer le WBTC et l’ETH retirés de l’AAVE par des pièces stables comme l’USDC.

