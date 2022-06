Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : cibles potentielles du crash crypto | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a chuté de 15 % depuis la rupture d’un modèle de drapeau baissier plus court.

Le prix d’Ethereum marque l’objectif de 1 305 $ après avoir chuté de 28 % au cours des quatre derniers jours.

Le prix Ripple perd 16% alors qu’il sort d’un fanion baissier, prévoyant un objectif de 0,221 $.

Le prix du Bitcoin a beaucoup chuté au cours du week-end, emportant avec lui Ethereum, Ripple et d’autres altcoins. La cause de ce ralentissement brutal du marché semble être double : les craintes concernant la solvabilité du réseau Celsius et l’annonce de l’IPC.

Celsius est un prêteur basé sur la cryptomonnaie et le principal détenteur de Staked Ethereum (stETH), qui est Ethereum jalonné sur la plate-forme Lido, qui est un ancrage 1: 1 d’ETH. En raison de rachats soudains, le lien entre stETH et ETH a commencé à se découpler de manière significative.

Le déséquilibre provoque maintenant une panique bancaire sur le réseau Celsius. S’il s’agit d’un facteur de fond déstabilisant les marchés, l’autre est l’annonce de l’inflation de l’IPC (indice des prix à la consommation) le 10 juin, qui déclenche un krach ce week-end et fait chuter les marchés.

Plus tôt dans la journée, Celsius Network a annoncé qu’il suspendrait tous les retraits, échanges et transferts entre comptes. Cette annonce a amené beaucoup de gens à spéculer sur ce que cela pourrait vraiment signifier pour Celsius.

Cobie, l’hôte du podcast UpOnly a tweeté,

Je suppose que maintenant vous devez espérer qu’ils ne sont pas en faillite, mais ils mettent juste trop de fonds clients dans des endroits illiquides/verrouillés – par exemple sur la chaîne de balises Alors peut-être qu’ils peuvent attendre et rembourser les utilisateurs Mais s’ils ont tout perdu alors gg je suppose – Cobie (@cobie) 13 juin 2022

Le prix du Bitcoin manifeste le pire

Le prix du Bitcoin a chuté de 17 % depuis le 10 juin après avoir ouvert à 30 0082 $. Cette baisse a poussé BTC à franchir le plus petit modèle de drapeau baissier, qui prévoit un crash de 30% à 20 560 $. Fait intéressant, le même graphique montre également que le plus grand drapeau à traders projette un objectif similaire de 20 002 $.

Alors que le crash semble s’être arrêté, les investisseurs doivent être prudents car une poursuite pourrait faire chuter le BTC.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Bien que peu probable, si le prix du Bitcoin produit un chandelier quotidien proche du niveau de 52 000 $, cela créera un plus haut plus élevé d’un point de vue macro et invalidera la thèse baissière. Dans un tel cas, le prix du Bitcoin pourrait grimper jusqu’à 60 000 $.

Le prix Ethereum atteint son objectif

Le prix d’Ethereum a établi un drapeau baissier fin avril et a franchi la ligne de tendance inférieure le 4 mai. Depuis lors, l’ETH a chuté de 52 % pour atteindre l’objectif prévu à 1 305 $. Comme l’altcoin se négocie autour de ce niveau, les investisseurs doivent être patients pour acheter la baisse ou ouvrir des positions longues.

Ce crash a franchi le niveau de support hebdomadaire de 1 401 $ et l’a transformé en une barrière de résistance. Une poursuite de la tendance baissière qui brise le niveau de 1 305 $ pourrait déclencher une chute de 20 % vers le pied immédiat présent à 1 050 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Cependant, si les acheteurs interviennent et achètent des ETH à un prix réduit, il y a une chance de récupération. Un retournement rapide de l’obstacle de 1 401 $ dans un niveau de support indiquera une résurgence de l’élan haussier. Cette évolution pourrait voir le prix d’Ethereum tenter un rallye à 1 730 $.

Le prix d’ondulation a encore un long chemin à parcourir

Le prix Ripple a franchi un fanion baissier, un autre schéma de continuation baissier le 10 juin. Cette évolution a fait chuter le prix XRP de 16 % dans les trois chandeliers quotidiens suivants. Comme le jeton de remise se négocie à 0,325 $, le risque d’un nouveau crash persiste.

Cette formation technique prévoit un crash de 42% à 0,221 $, et compte tenu de la position actuelle, le prix Ripple pourrait voir une baisse de 32%. Cependant, ce mouvement ne sera pas un crash soudain en raison des niveaux de support de 0,250 $ et 0,302 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Alors que les choses semblent relativement moins baissières pour le prix Ripple, une reprise au-dessus de 0,578 $ sera nécessaire pour que les traders poussent un soupir de soulagement. Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,657 $ invalidera la thèse baissière en créant un plus haut plus élevé.