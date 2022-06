Il est peu probable que Bitcoin gagne du soutien avant de tomber à 20 000 $ | Cryptomonnaie

Bitcoin perd pour la septième journée consécutive, à un moment donné lundi matin, tombant en dessous de 25 000 $. La perte en sept jours de vente approche les 18%, portant le taux à son plus bas depuis décembre 2020. Ethereum a perdu 28% en sept jours. Les altcoins du top 10 ont chuté de 14,5 % (Tron) à 32 % (Solana).

La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a chuté de 20 % pour la semaine, approchant la barre des 1 000 milliards et la franchissant à un moment donné dans la matinée. À mesure que le prix baisse, le volume des transactions diminue également, ce qui signifie que nous voyons les investisseurs fuir le marché de la cryptomonnaie. Cependant, le marché traditionnel souffre des mêmes symptômes.

L’indice de peur et de cupidité de la crypto-monnaie a chuté à 11 points lundi. Deux oscillations prolongées similaires de cet indice dans la fourchette 10-20 ont eu lieu en décembre 2018 et mars 2020. Dans le premier, c’était la fin du crypto-hiver ; dans le second, c’était l’accord final de la vente.

Cependant, il est peut-être trop tôt pour se précipiter pour racheter le prélèvement. Bitcoin ne semble pas encore avoir fermé la gestalt, n’ayant pas testé la moyenne mobile sur 200 semaines comme il l’a fait dans les deux cas précédents. Il passe maintenant par 22K. Un objectif plus ambitieux pour les traders serait une tentative de repousser Bitcoin vers la région des sommets de 2017, au-dessus de 19 000 $.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a qualifié les crypto-monnaies d’option « très risquée » pour l’épargne-retraite.

Le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a averti les investisseurs d’une phase prolongée de consolidation du marché dans un contexte de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Le fondateur de Cardano blockchain, Charles Hoskinson, pense qu’il y a des points positifs à trouver même dans la situation actuelle du marché, car une tendance baissière ouvre de nouvelles opportunités pour la sphère crypto.

La Banque centrale du Canada a indiqué que la part de ses citoyens possédant du BTC avait presque triplé pour atteindre 13 % en 2021. La Banque centrale suédoise a appelé à l’interdiction du bitcoin et d’autres crypto-monnaies de preuve de travail en raison de l’impact environnemental.