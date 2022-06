Prédiction des prix de Solana : malgré le récent crash, SOL pourrait encore chuter de 36 % | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est suspendu entre le niveau de support hebdomadaire à 24,52 $ et le niveau de résistance hebdomadaire à 47,43 $.

Un crash de 20% semble probable ; une panne pourrait voir SOL revoir le pied de 19 $.

Une clôture hebdomadaire en chandelier au-dessus de 47,43 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix de Solana est en chute libre depuis le 4 avril et a produit non pas un mais neuf chandeliers hebdomadaires consécutifs. Le marché de la cryptomonnaie étant plus baissier que jamais, les investisseurs peuvent s’attendre à plus de saignements.

Le prix de Solana continue de chuter

Le prix de Solana a chuté d’environ 88 % par rapport à son sommet historique à 261,51 $. Cette baisse était le résultat de plusieurs raisons, la plus récente étant le crash de LUNA. Jusqu’à présent, SOL s’est effondré de 20 % au cours de la semaine dernière et se négocie actuellement entre la barrière de résistance de 47,43 $ et le niveau de support de 24,52 $.

En raison du manque de points d’ancrage immédiats, la probabilité d’un nouvel effondrement du prix de Solana est élevée. Les investisseurs peuvent s’attendre à une baisse de 20 % à 24,52 $. Bien que cet obstacle soit important, les teneurs de marché ou l’argent intelligent pourraient pousser SOL à 19 $ pour collecter les arrêts de vente.

Au total, le prix de Solana pourrait perdre 36 % par rapport à l’ouverture hebdomadaire à 30,53 $ avant que les acheteurs n’interviennent et récupèrent l’altcoin à prix réduit.

Graphique SOL/USDT sur 1 semaine

Alors que les choses semblent extrêmement baissières pour le marché de la cryptomonnaie, y compris le prix de Solana, une résurgence de la pression d’achat pourrait atténuer la pression de vente. Si SOL produit un chandelier hebdomadaire au-dessus de 47,43 $, cela dénotera un mouvement engloutissant haussier et invalidera la thèse baissière.

Dans un tel cas, le prix de Solana pourrait tenter un rallye mineur pour retester la barrière de résistance de 77,66 $.