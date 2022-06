Le prix MATIC pourrait chuter de 22% supplémentaires si ce signal apparaît | Cryptomonnaie

Le prix MATIC est tombé de la falaise et s’est écrasé de 17% cette semaine, suggérant que d’autres pourraient être en route.

Un plus bas inférieur au plus bas du 9 mai à 0,477 $ pourrait faire chuter Polygon de 22% supplémentaires.

Une validation de chandelier engloutissant haussier au-dessus de 0,686 $, bien que peu probable, empêchera la thèse baissière.

Le prix MATIC a signalé une rupture réussie de sa phase de consolidation après la récente clôture hebdomadaire du chandelier. Un autre crash pourrait être en préparation si les baissiers poussent Polygon à produire un plus bas plus bas.

Prix ​​MATIC à la limite

Le prix MATIC a établi un sommet historique à 2,69 $ en mai 2021, puis un nouveau à 2,92 $ en décembre 2021. Depuis lors, l’altcoin est resté coincé dans une fourchette, allant de son sommet historique à la base de 0,686 $.

Cependant, au cours de la troisième semaine de mai, le prix MATIC a franchi la barrière susmentionnée. Depuis lors, deux chandeliers hebdomadaires se sont écoulés, ce qui confirme le basculement réussi du niveau de support de 0,686 $ dans une barrière de résistance.

À l’avenir, si le prix MATIC produit un plus bas inférieur au plus bas de swing à 0,477 $, cela créera un nouveau plus bas et ajoutera à la propagande baissière. Dans un tel cas, Polygon pourrait planter encore 22% au niveau de support hebdomadaire à 0,381 $. Bien qu’il y ait une chance pour une correction plus prononcée, les acheteurs sont susceptibles d’intervenir ici et de cautériser le saignement.

Graphique MATIC/USDT sur 1 semaine

D’autre part, si le prix MATIC produit un chandelier engloutissant haussier hebdomadaire qui clôture au-dessus de l’obstacle de 0,686 $, la thèse baissière sera invalidée. Ce développement signalera une résurgence des traders Polygon.

Dans un tel cas, le prix MATIC doit retester le même niveau pour confirmer un retournement réussi.