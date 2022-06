Combien d’ETH détient Joe Lubin ? | Cryptomonnaie

Alors qu’Ethereum se prépare pour le passage à la preuve de participation, la façon dont les jetons du réseau ont été distribués revient au centre des préoccupations.

En effet, les avoirs de Lubin n’ont jamais été aussi pertinents, alors qu’Ethereum approche de la fin d’un développement pluriannuel pour réviser son algorithme de consensus. La preuve de participation – le nouveau protocole de sécurité, au cœur de ce que font ces machines de minimisation de la confiance – sécurisera la plus grande blockchain de contrats intelligents par capitalisation boursière, Ethereum, en demandant aux gens de déposer des garanties.

Ou, comme l’a dit Kim, « le capital est ce qui influence directement qui peut participer aux blocs de construction, proposer des transactions et créer un consensus de réseau ». En d’autres termes, ce qui est en jeu, c’est la perspective que Lubin contrôle la blockchain la plus utilisée au monde.

Sur scène, Lubin était « à l’aise » en disant que ses avoirs « n’ont jamais été même proches de la moitié d’un pour cent ».

Cela diffère des estimations précédentes, qui plaçaient à un moment donné la propriété de Lubin entre 5% et 10% de l’approvisionnement total en éther en circulation. Forbes a cité ces chiffres en le nommant la deuxième personne la plus riche en crypto en 2018, et ce que pense le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, bien que les données soient presque certainement obsolètes.

Lubin, qui a précédemment fondé un fonds spéculatif quantitatif et a été vice-président de la technologie de Goldman Sachs, était avec Ethereum depuis le début. Il était probablement l’un des principaux acheteurs d’ETH lors de l’offre initiale de pièces de monnaie (ICO) de 18 millions de dollars du réseau. Il est également probable qu’en tant que directeur de l’exploitation d’Ethereum, il ait reçu une bonne part des six millions d’éther estimés que la Fondation Ethereum a distribués aux « premiers contributeurs du projet ».

Mais il y a plusieurs facteurs de complication, comme le fait que Lubin a passé les cinq dernières années à financer, souvent de sa poche, des centaines de startups Ethereum et des protocoles open source via le studio de capital-risque ConsenSys. Lubin, bien qu’un leader engagé de l’écosystème, a également probablement liquidé ETH pour fiat au fil des ans.

« Je n’ai rien fait d’autre que diffuser les jetons », a déclaré Lubin, ajoutant: « Je n’ai acquis aucun jeton depuis la genèse. » (Ethereum a été mis en service en 2015 et a été précédé d’une « pré-mine » qui a pré-alloué 60% de son approvisionnement initial.)

Lubin ne peut pas prouver ces affirmations à moins qu’il ne révèle toutes ses adresses de blockchain alphanumériques, ce qui s’apparente à quelqu’un partageant ses coordonnées bancaires. Bien que « l’ouverture » et la « vérifiabilité » soient les principes directeurs de l’industrie des actifs numériques, à un niveau personnel, ce n’est peut-être pas notre affaire.

Lubin influence certainement Ethereum et est souvent considéré comme un leader, un bienfaiteur et un investisseur généreux – bien que débauché. Bien qu’il soit poursuivi par d’anciens employés, qu’il soit critiqué pour s’être rapproché de JPMorgan et avoir failli conduire ConsenSys au sol (après avoir poursuivi une stratégie d’investissement qui était moins « d’incubation » et plus « jeter une centaine d’œufs en l’air »), sa vision et le capital est au cœur d’Ethereum.

Lubin a décrit ConsenSys – qui n’a initialement contracté aucune dette, n’a pris aucun investissement et a failli faire faillite – avec amour comme un « organisme mondial ». Mais c’est un organisme qui, à ses débuts, a dépensé 100 millions de dollars en espèces par an. Un pourcentage important de ses opérations à but lucratif ont échoué, bien qu’il soit également responsable de logiciels essentiels comme MetaMask qui sont gratuits à utiliser.

Une nouvelle recherche de Kim chez Galaxy montre que bien que très centralisée au début, l’offre d’Ethereum est devenue plus distribuée. Les analyses montrent que de nombreux comptes qui ont reçu les ETH les plus importants ont envoyé une quantité importante aux échanges centralisés.

« À l’inverse, seuls 1,6 million d’ETH (~ 2,3% de l’approvisionnement en prémine) sont restés immobiles », écrit-elle. L’exploitation minière, le processus de calcul qu’Ethereum abandonne, a également dilué l’offre totale du premier utilisateur, un processus qui ralentira considérablement après le passage de la fusion à la preuve de participation.

« D’après ce que je sais, je ne crains aucunement qu’il y ait une sorte de concentration parmi les propriétaires d’origine », a déclaré Lubin.

Une répartition moins égale du capital au sein d’Ethereum a longtemps été la bête noire des critiques qui y voient une mesure d’équité. Mais une fois sécurisés par la preuve de participation, ces chiffres auront une incidence directe sur la résistance à la censure ou la neutralité crédible d’Ethereum.

Théoriquement, la sécurité de la preuve de participation permet à quiconque de contribuer et d’être payé pour la validation du réseau (contrairement à la preuve de travail qui nécessite un capital initial important pour acheter des ordinateurs spécialisés appelés mineurs).

Mais des tiers ont déjà émergé et capitalisé sur le jalonnement, en partie parce que devenir validateur coûte 32 ETH. Les échanges cryptomonnaies Coinbase, Kraken et Binance représentent un peu plus de 20% du total des ETH jalonnés, a écrit Kim. Alors que Lido, un soi-disant protocole de jalonnement liquide, a été un précurseur dans l’espace permettant des dépôts incrémentiels d’ETH, il est maintenant «la plus grande entité de contrôle des ETH jalonnés».

Le jeton ETH jalonné de Lido se négocie désormais avec une remise de 5% par rapport à ETH, en partie parce qu’il fonctionne comme une obligation échangeable contre un actif au pair à une date ultérieure. Mais au milieu d’un cycle baissier du marché, il existe également des problèmes de liquidité potentiels et des implications pour des protocoles comme Celsius qui ont garanti leurs avoirs en utilisant Lido et pourraient ne pas être en mesure de racheter intégralement les fonds de leurs clients.

La concentration parmi les jalonneurs est un problème beaucoup plus profond que la question des avoirs de Lubin. Dans les systèmes de preuve de participation, le capital générera plus de capital s’il est mis en jeu, ce qui signifie que le réseau récompensera principalement ceux qui en ont déjà le plus.

« ConsenSys est un nouveau type d’entreprise, il faut des milliers de jetons différents dans notre travail », a déclaré Lubin. « Nous faisons de notre mieux pour accumuler des jetons d’éther avant cette chose appelée la fusion… dont nous supposerons simplement qu’elle se passera bien. »