First Mover Asia: Bitcoin tombe en dessous de 27 000 $ au milieu des préoccupations persistantes en matière d’inflation | Cryptomonnaie

Note de la rédaction: Au lieu de l'analyse technique habituelle, First Mover Asia republie un essai du chroniqueur de CoinDesk David Z. Morris sur l'événement Consensus 2022 de ce week-end.

Bitcoin (BTC) : 26 759 $ -5,9 %

Éther (ETH) : 1 447 $ -5,4 %

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Maillon de chaîne LIEN −10,9 % L’informatique Cardan ADA −10,8 % Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL −9,3 % Plate-forme de contrat intelligente

Bitcoin tombe et tombe encore plus

Toujours piquants du rapport peu glorieux sur les prix à la consommation de vendredi qui montrait une hausse de l’inflation, les investisseurs en crypto ont passé une grande partie du week-end dans une position accroupie défensive.

Bitcoin s’échangeait récemment autour de 26 700 $, en baisse de plus de 8 % depuis vendredi soir. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière traînait autour de 30 000 $ depuis un mois.

Les altcoins ont été plus durement touchés, l’éther tombant à son plus bas niveau en plus de 14 mois. La deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 1 450 $, en baisse de plus de 15 % au cours du week-end. Ether avait dépensé une grande partie du mois dernier à environ 1 800 $. AVAX et AXS ont chacun récemment baissé de plus de 20 % depuis vendredi. La chute des prix a mis en évidence la méfiance des investisseurs face au risque – plus l’actif est risqué, plus il est méfiant.

« Les altcoins ont historiquement sous-performé le BTC pendant les phases baissières, et actuellement ils subissent la pression supplémentaire des obstacles réglementaires potentiels étant donné la nature de leur émission, en particulier via les ventes de jetons et autres », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds crypto BitBull, à CoinDesk. . « Seul un petit nombre d’Altcoins peut survivre de manière réaliste à de tels mouvements du marché et encore moins sont susceptibles de connaître des sommets historiques en termes de prix. »

Les baisses de Cryptos ont suivi les marchés boursiers, qui ont chuté vendredi après que le dernier IPC, qui, selon certains observateurs, serait légèrement meilleur pour les consommateurs, a atteint 8,6 % par an, un sommet de plus de 40 ans qui suggérait que la hausse des prix se poursuivrait pendant un certain temps. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a plongé de 3,5 %, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont perdu plus de 2,5 %.

Dans l’IPC, les prix des billets d’avion ont bondi de plus de 12 %, en raison de la hausse des prix du carburant qui s’est aggravée depuis que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine en février. Les prix de l’essence aux États-Unis ont dépassé 5 $ le gallon et, à mesure que la demande augmente pendant la saison estivale traditionnelle des voyages, il semble probable qu’ils se répercutent non seulement sur les budgets familiaux, mais aussi sur les entreprises qui doivent désormais tenir compte des coûts de carburant supplémentaires dans leurs prix. Le sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan a plongé de plus de huit points à son plus bas niveau en 14 ans, plus de la moitié des personnes interrogées liant leurs opinions à la hausse des prix.

Les investisseurs s’attendent largement à ce que la banque centrale américaine augmente les taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage plus tard cette semaine dans le cadre d’un effort continu pour juguler l’inflation. La semaine dernière, les banques centrales d’Australie et du Canada, où l’inflation a également grimpé en flèche, ont augmenté leurs taux de 50 points de base, tandis que la Banque centrale européenne a déclaré qu’elle mettrait fin aux achats d’actifs et commencerait les hausses de taux plus tard cet été.

« Nous nous attendons à ce que les principales banques centrales continuent rapidement et méthodiquement de supprimer les mesures d’accommodement via un resserrement quantitatif (QT) et des hausses de taux directeurs jusqu’en 2023 », a déclaré la First Republic Bank dans une revue hebdomadaire pour les investisseurs.

« Les marchés resteront également très fragiles, comme l’a démontré la réaction négative d’aujourd’hui à l’inflation plus élevée que prévu », a ajouté First Republic. « Nous nous attendons à ce que cette fragilité continue de déstabiliser les marchés. »

Pour les crypto-monnaies, qui se sont de plus en plus corrélées aux marchés boursiers au cours de l’année écoulée, la voie à suivre est au mieux incertaine, a déclaré DiPasquale.

« La semaine dernière, nous avons mentionné que la probabilité d’une panne était plus élevée malgré le fait que BTC montrait des signes de soutien », a-t-il écrit. « Cette ventilation est actuellement en jeu, et nous rechercherons de nouveaux creux potentiels et des réactions à ceux-ci lorsque nous évaluerons le sentiment du marché. Les chiffres de l’inflation ne sont certainement pas de bon augure pour les marchés. »

S&P 500 : 3 900 -2,9 %

DJIA : 39 392 -2,7%

Nasdaq : 11 340 -3,5 %

Or : 1 876 $ -0,2 %

Y a-t-il un cas d’inflation?

Les évangélistes de la crypto-monnaie claironnent la capacité des actifs numériques à conserver, voire à diminuer, le prix des biens et des services plus fort que peut-être n’importe quel autre de leurs avantages.

Ils affirment que la déflation est plus souhaitable que l’inflation et ont pu mettre en évidence les ravages que les poussées inflationnistes actuelles ont causés aux nerfs des investisseurs et à l’économie mondiale. L’indice des prix à la consommation (IPC) de vendredi dernier, montrant une hausse des prix de 8,6 %, la plus élevée depuis plus de quatre décennies, n’a fait qu’accroître les craintes que les politiques monétaires plus bellicistes des banques centrales ne parviennent pas à réduire les coûts ou à empêcher une récession.

Pourtant, dans un éditorial vendredi, Paul Brody, le leader mondial de la blockchain pour la centrale de conseil EY et un contributeur de CoinDesk, a affirmé que l’inflation est préférable à la déflation et que la flambée actuelle des prix est temporaire.

« Commençons par l’erreur la plus fondamentale commune à plusieurs écosystèmes cryptomonnaies : l’idée que les systèmes déflationnistes sont meilleurs que les systèmes inflationnistes », écrit Brody, notant que les défenseurs d’Ethereum sont aussi catégoriques que les « maximalistes du bitcoin ».

« La théorie est attrayante : si vous avez une crypto et que la vitesse à laquelle une nouvelle crypto est ajoutée passe à zéro ou commence à devenir négative, la valeur de votre crypto devrait augmenter », écrit-il. « L’hypothèse cachée là-dedans est que la demande pour ladite cryptomonnaie reste la même ou augmente. »

Pourtant, Brody écrit que les «écosystèmes déflationnistes» ont historiquement échoué, notamment pendant la Grande Dépression lorsque les États-Unis ont abandonné leur étalon-or.

Brody note qu’en période de déflation, les consommateurs sont plus susceptibles de détenir des devises dont ils s’attendent à ce qu’elles prennent de la valeur au fil du temps, ce qui stimule l’épargne mais fait baisser la demande de produits et de services, tandis qu’en période d’inflation, ils sont susceptibles de dépenser. Mais il souligne également le point clé selon lequel la stabilité parfaite des prix est « un objectif impossible et déraisonnable ».

« Toutes choses étant égales par ailleurs, un peu d’inflation vaut mieux qu’un peu de déflation », écrit Brody, ajoutant que les efforts de la banque centrale au cours des deux dernières années pour d’abord stimuler l’économie en maintenant des taux d’intérêt bas, puis pour contrôler l’inflation ne sont pas le désastre que certains les critiques s’affrontent. « L’inflation et les banques centrales semblent se comporter exactement comme prévu », écrit-il.

« La politique monétaire et budgétaire n’est pas une science exacte », écrit-il et compare les problèmes créés par la pandémie à ceux de l’après-Seconde Guerre mondiale, lorsque l’inflation a augmenté de 18 % avant de se stabiliser.

Certains défenseurs de la cryptomonnaie croient à tort que les actifs numériques offrent une solution à l’inflation. Mais ils ciblent peut-être le mauvais problème. « Pousser pour des architectures toujours plus déflationnistes plaira certainement aux HODLers », écrit Brody, mais cela ne fera pas avancer la cause d’Ethereum, du bitcoin ou de toute autre crypto-monnaie.

L’avis du technicien

AUSTIN, Texas – Nous avons terminé la première journée publique complète de Consensus, et on m’a demandé de partager mes réflexions sur ce que je vois depuis le sol. Mais il est difficile de penser à quelque chose de plus significatif à dire que simplement :

Ouah.

Ouah.

Merde.

Pour un peu de contexte, CoinDesk a organisé le tout premier événement Consensus il y a un peu moins de sept ans, en 2015. La participation était de 500 personnes.

Consensus 2022 : récapitulatif de la première journée

Le consensus de cette année est la première itération en personne de la conférence depuis le début de la pandémie de coronavirus en 2020. Le nombre de participants le plus récent que j’ai entendu pour l’événement de cette année est de 17 000.

Donc voilà. Ouah. Ouah. Merde.

J’ai assisté à la plupart des conférences Consensus depuis 2016, et un point de référence en particulier ressort – la tristement célèbre conférence de 2018 au Marriott Marquis de New York. C’était l’apogée de la manie post-initiale d’offrir des pièces, et bien que l’ambiance commençait à tourner au vinaigre, l’événement a attiré près de 9 000 participants.

C’était apparemment trop pour l’espace du Marriott : les files d’attente donnent aux participants des flashbacks traumatisants à ce jour. Ce sombre souvenir est l’une des raisons pour lesquelles nous avons déménagé à Austin, au Texas, où je suis ravi d’annoncer que je n’ai jamais vu de tels embouteillages jusqu’à présent, malgré une fréquentation presque double.

Une comparaison encore plus intéressante avec 2018 est l’ambiance, mec. L’événement de 2018 est survenu après un krach boursier brutal, le bitcoin (BTC) s’échangeant à environ 6 600 $ pendant l’événement (en baisse de 66 % par rapport au pic local juste en dessous de 20 000 $ le mois de décembre précédent). L’ambiance était plutôt maussade.

L’événement de cette année a également été précédé d’un krach boursier. Bitcoin est en baisse de 57% par rapport à son sommet historique de 67 000 $ établi en novembre dernier. Mais contrairement à 2018, il est difficile de trouver un œil baissé ou un visage renfrogné à Consensus 2022.

Le centre des congrès regorge de participants curieux avides de connaissances sur les organisations autonomes décentralisées (DAO), les solutions de mise à l’échelle d’Ethereum et toutes sortes de questions relativement mystérieuses, tournées vers l’avenir ou spéculatives qui n’ont pas grand-chose à voir avec le marché actuel mais pourraient payer gros temps à long terme.

Il est vrai que les marchés de la cryptomonnaie sont fortement liés au sentiment – mais pour les plus dévoués, il est de plus en plus clair que le sentiment n’est pas entièrement lié aux marchés. Et ce groupe grandit.

Une autre nouvelle présence notable à Consensus : une diversité réelle, généralisée et visible. Nous parlons depuis des années de la façon dont l’ouverture de la cryptomonnaie la rendrait accessible à un éventail beaucoup plus large de personnes, et nous commençons à voir que cela se produit vraiment. En tant que personne qui a grandi et vit dans un environnement multiracial, cela m’a fait me sentir particulièrement bien de voir beaucoup de Noirs présents, sur scène et dans les coulisses. Pas de petits félicitations pour cela aux efforts de CoinDeskers et de contributeurs, notamment Isaiah Thomas, Tyrone Ross et Spencer Dinwiddie.

Malheureusement, la croissance de Consensus signifie également plus de chances pour les participants de se conduire mal. Si vous voulez garder votre dignité et votre réputation intactes, vous voudrez peut-être éviter d’avoir de longues conversations tout en regardant un panel, de vous faufiler dans des zones non autorisées pour présenter des journalistes ou d’apporter un haut-parleur pour perturber les panels (tous les comportements que j’ai vus dans le dernier deux jours).

Il y a beaucoup à gagner chez Consensus, mais il y a encore plus à perdre, si vous laissez les gens de l’industrie convaincus que vous êtes un crétin. Ce n’est pas parce que nous nous amusons et établissons nos propres règles que nous ne nous respectons pas.

Au milieu de tout le reste, j’ai réussi à modérer quelques panels jeudi à l’étape des grandes idées, mis en place par l’équipe des fonctionnalités et des opinions de la couche 2. J’ai pu parler de la conception DAO avec Ellie Rennie de RMIT et d’autres, et j’ai également eu une conversation TRÈS étrange et amusante avec Chris Gabriel, AKA YouTube’s MemeAnalysis. Pour ceux qui n’ont pas pu venir ou regarder les flux de ces événements, nous aurons probablement bientôt des clips et des comptes rendus disponibles.

Bien sûr, cela aurait été beaucoup plus cool si vous aviez tout vu en personne. En espérant que l’année prochaine vous vous joindrez à nous.

Événements importants

14 h HKT/SGT (6 h UTC) : balance commerciale du Royaume-Uni (avril)

14 h HKT/SGT (6 h UTC) : produit intérieur brut du Royaume-Uni (avril)

14 h HKT/SGT (6 h UTC) : production industrielle britannique (avril/année)