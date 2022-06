Fondamentalement et techniquement, tout l’espace cryptomonnaie est un énorme gâchis | Cryptomonnaie

Ethereum s’est écrasé en dessous du support. Discutons d’une grande partie de l’espace cryptomonnaie, y compris Bitcoin, Dogecoin et les pièces qui auraient été jalonnées 1: 1 sur Ethereum.

Graphique Ethereum avec l’aimable autorisation des annotations StockCharts.Com par Mish

Bulle axée sur la liquidité

Les mêmes forces qui ont poussé le marché boursier à des niveaux insensés sont précisément les mêmes forces qui ont propulsé tout l’espace cryptomonnaie, encore plus.

Fonds d’innovation ARKK

Graphique du fonds d’innovation ARK avec l’aimable autorisation des annotations de StockCharts.Com par Mish

Mêmes forces motrices de la crypto que les actions

Trois séries de mesures de relance budgétaire avec de l’argent gratuit

Moratoire d’expulsion

9 000 milliards de dollars de QE faisant tomber les taux d’intérêt à zéro en 2020

La Fed poursuit son QE jusqu’en mars 2022

En bref, l’explosion de l’espace crypto et du marché boursier a été un événement axé sur la liquidité.

Éliminez le Fud

Voici quelques conseils amicaux sur la façon de régler ce que je viens de dire.

Boucles de rétroaction auto-renforcées

Duo Nine a un joli fil Tweet à 13 chaînes avec des boucles de rétroaction auto-renforcées pour que vous n’entendiez que ce en quoi vous croyez déjà.

Suivre de tels conseils est ce qui a conduit LUNA à zéro. Mais Duo Nine élimine tout pour vous afin que vous ne prêtiez attention qu’à ce qu’il aime. Et si vous le croyez, il n’y a pas de LUNA qui se cache, ce sont les joyaux qu’il suit.

Graphique mensuel d’Ethereum

Graphique mensuel Ethereum avec l’aimable autorisation des annotations de StockCharts.Com par Mish

Veuillez noter qu’un crash à 333 ne ramènerait qu’un an et demi de gains.

Pire cas 1000 ? !

Interroger 1000

Impossible d’aller à 100 ? !

Comment fonctionnent les marchés

Les marchés sont davantage portés par la liquidité et le sentiment que par les bénéfices

Nous avions une bulle de liquidité.

Tout comme dans la bulle DotCom, les gens croyaient essentiellement à ce qu’étaient les tulipes.

Tout le monde était convaincu que leur truc était immunisé.

La marée des taux d’intérêt bas et du QE s’est inversée

Les vrais croyants couleront avec le bateau

Faits de la matière

L’ensemble de l’espace crypto, lancé par Bitcoin en 2009, n’a connu qu’une série de séries de taux d’intérêt bas et de QE.

Le dernier cycle de QE a propulsé le bilan de la Fed à 9 000 milliards de dollars

La dernière série de baisses de taux a conduit le taux des Fed Funds à zéro

En plus des liquidités générées par la Fed, nous avons eu trois séries d’argent gratuit du Congrès

Les éléments ci-dessus ont créé une bulle massive dans les actions, le logement et l’espace crypto.

Bitcoin DeMark compte

« La clôture hebdomadaire la plus basse des 12 derniers mois pour $ BTC #Bitcoin. Ne vous inquiétez pas car BTC n’est guère plus qu’un produit de l’imagination de quelqu’un, donc le prix peut être ce que l’on voudrait qu’il soit. DeMark compte / niveaux sont horriblement baissiers quotidiennement et mensuellement, tout en soutenant un rebond hebdomadaire. »

J’ai demandé les décomptes de DeMark mais je n’ai pas obtenu de réponse.

Au lieu de cela, voici quelques graphiques de moi.

Graphique quotidien Bitcoin

Graphique mensuel Bitcoin avec l’aimable autorisation des annotations de StockCharts.Com par Mish

C’est une fourchette inhabituellement étroite pour Bitcoin. La question du jour est Distribution ou Accumulation ?

J’opterai pour ce dernier car tout l’espace crypto agit de cette façon et la Fed draine rapidement les liquidités.

Graphique mensuel Bitcoin

Graphique mensuel Bitcoin avec l’aimable autorisation des annotations de StockCharts.Com par Mish

Techniquement parlant, il n’y a pas de support mensuel jusqu’au niveau 1000. Et cela ne ferait qu’enlever 1,5 an de gains.

Graphique hebdomadaire DogeCoin

Graphique hebdomadaire Dogecoin avec l’aimable autorisation des annotations de StockCharts.Com par Mish

Dogecoin a raison sur le support. Et s’il retombait là où il était au début de 2021, il se négocierait pour environ un dixième de centime environ.

Étant donné que la pièce a été lancée comme une blague et ne résout rien, pourquoi devrait-on s’attendre à moins ?

Qui vend ?

Quelqu’un ne peut pas acheter à moins que quelqu’un d’autre fasse du dumping. Qui est-ce?

Returnal à Ethereum.

Ethereum jalonné (stETH) pourrait provoquer un crash cryptomonnaie

Veuillez considérer que Staked Ethereum (stETH) pourrait provoquer un crash cryptomonnaie, voici comment

Le jeton, qui est censé se négocier à un taux de 1: 1 par rapport à l’ETH, se négocie actuellement à 1 513,14 $ et a chuté de 10 % au cours des dernières 24 heures. En comparaison, l’ETH se négocie à 1 582 $. stETH est en train de se désancrer depuis jeudi soir, la première vague de pertes résultant d’un énorme vidage de 1,5 milliard de dollars par Alameda Capital, l’un des plus grands détenteurs de stETH. Alameda a vendu toutes ses possessions du jeton. stETH n’a pas de lien direct avec les prix des ETH. Il ne peut être échangé contre des ETH qu’après l’entrée en vigueur de la fusion, dont la date est actuellement inconnue. Mais le rôle principal du jeton en tant que garantie sur les plates-formes DeFi telles que AAVE et Lido pourrait avoir des implications désastreuses pour DeFi. De fortes pertes dans stETH provoquent également des ventes de panique dans Ethereum. Celsius, le Lido pourrait être pris entre deux feux Mais même si stETH a un impact minimal sur les prix des ETH, son rôle clé dans l’exploitation de l’ETH sur DeFi pourrait brûler ceux qui sont fortement exposés. Actuellement, la plate-forme DeFi Celsius a verrouillé de nombreux fonds de clients dans stETH, qui sont susceptibles de rachats. Si les clients devaient être effrayés par le ralentissement actuel du stETH, cela pourrait provoquer une panique bancaire qui surchargerait Celsius de rachats, provoquant potentiellement une crise de liquidité. Les majors DeFi AAVE et Lido, qui détiennent de grandes quantités de jetons, pourraient également connaître une crise de liquidité si la vente de stETH s’intensifie.

Prétendument stable

On y va encore une fois. Un autre crypto est lié à un deuxième crypto qui est prétendument « stable ».

Dans ce cas, nous avons Celsius, stETH, AAVE, Lido et Ethereum dans le mix.

Je laisserai les autres tenter d’expliquer comment et pourquoi ce n’est pas inquiétant, mais quiconque regarde n’importe quel graphique devrait s’inquiéter.

Et cette inquiétude devrait être avec ou sans fuite de liquidités.

J’ai d’innombrables autres Tweets qui me disent tous pourquoi j’ai tort et pourquoi tout ce en quoi ils croient est différent.

Voici un Tweet qui a du sens.

« BTC est l’indicateur ultime de ce que j’appellerais l’industrie frivole. Les influenceurs, les joueurs professionnels, les blogueurs et les blogueurs qui gagnent de l’argent ne font pratiquement rien de productif. Elle prospère lorsque les taux d’intérêt sont nuls et que l’économie dispose d’une offre abondante de travailleurs.«

Ne pas s’inquiéter

Tout le monde « sait » que ce que je viens de décrire ne peut pas arriver. J’ai une grande autorité sur le fait qu’il faudrait une guerre nucléaire pour que les cryptos restituent 1,5 ans de gains.

Cela ne peut tout simplement pas arriver. Pendant ce temps, de retour dans le monde réel, parlons de l’inflation.

Pourquoi les économistes ont-ils si mal fait exploser les prédictions de l’IPC ce mois-ci ?

En supposant que vous soyez allé aussi loin, ce qui implique que vous n’êtes pas un cryptohead, veuillez considérer Pourquoi les économistes ont-ils si mal fait exploser les prédictions de l’IPC ce mois-ci ?

Ensuite, réfléchissez à ce que cela pourrait signifier pour la liquidité globale.