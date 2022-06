Le prix d’Ethereum chute malgré le succès majeur du testnet de Ropsten | Cryptomonnaie

La fusion du testnet de Ropsten a été un succès, selon le développeur d’Ethereum Tim Beiko.

Le réseau Ethereum devrait repousser la bombe de difficulté de 2,5 mois, et les événements de fusion Sepolia et Goerli sur le testnet approchent.

Le prix de l’Ethereum a continué de baisser avec le retard de la bombe en difficulté, l’ETH a connu une baisse à deux chiffres.

Le testnet Ropsten d’Ethereum a été un événement marquant et un succès significatif pour l’altcoin. Les développeurs ont noté des taux de participation et de proposition de 99 % après avoir résolu les problèmes survenus lors du test. Les analystes continuent de rester baissiers sur le prix d’Ethereum.

Bombe de difficulté Ethereum retardée de 2,5 mois

L’équipe de développeurs d’Ethereum a décidé de retarder la bombe de difficulté de 2,5 mois, ce qui laisse penser que la fusion ne se produira pas en août 2022. La nouvelle d’un éventuel retard a ajouté une pression à la baisse sur Ethereum, et le prix de l’altcoin a a chuté.

Le prix d’Ethereum se situe actuellement en dessous de l’EMA de 50 jours, et les analystes prévoient une nouvelle baisse du plus grand altcoin. Le testnet Ropsten, considéré comme une étape clé pour Ethereum, a été un succès majeur. Il y a eu 99 % de participation et le taux de proposition s’est amélioré après la configuration des correctifs et des redémarrages.

Les principaux développeurs ont identifié les problèmes et les ont résolus tout au long du processus. Aucun signal d’alarme ou cause d’inquiétude n’a été identifié, suffisamment significatif pour annoncer un retard dans l’arrivée de la fusion sur le réseau principal.

Le développeur d’Ethereum, Tim Beiko, a noté que la fusion de Sepolia et la fusion de Goerli sont alignées dans trois semaines et six semaines, respectivement. La bombe de difficulté est un code spécial qui a été préprogrammé dans la blockchain Ethereum. Cela augmente la difficulté informatique de l’extraction d’ETH et rend cela impossible, poussant une transition de la preuve de travail à la preuve de participation.

Puisque la bombe de difficulté est retardée, la communauté a l’impression que la fusion sera retardée. Cela a alimenté un sentiment haussier parmi les détenteurs d’Ethereum.

Le prix d’Ethereum pourrait continuer à baisser

Bob Mason, un analyste crypto de premier plan, affirme que le prix d’Ethereum doit se maintenir au-dessus du niveau de support majeur à 1 460 $ ; à moins d’une vente prolongée, une baisse à moins de 1 400 $ confirmerait une tendance à la baisse.

Le deuxième niveau de support majeur d’Ethereum est de 1 390 $, et l’analyste conserve une perspective baissière sur l’altcoin.

@bitbitcrypto, des analystes cryptomonnaies pseudonymes pensent que le prix d’Ethereum pourrait continuer à saigner.

Les analystes de Netcost-Security ont identifié deux niveaux de prix Ethereum auxquels les traders doivent faire attention. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo.