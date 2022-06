Le prix LUNA 2.0 de Terra pose problème suite au rapport selon lequel Do Kwon a encaissé 2,7 milliards de dollars | Cryptomonnaie

Do Kwon, le PDG de Terraform Labs, a encaissé 2,7 milliards de dollars de Terra avant l’effondrement d’UST et de LUNA.

Kwon fait face à une enquête de la US Securities and Exchange Commission et de la police métropolitaine de Séoul.

FatMan, un lanceur d’alerte, affirme que Kwon a pu réussir grâce à l’aide du protocole d’emprunt Degenbox.

Suite au crash de l’écosystème Terra, des controverses autour de Do Kwon ont fait surface. Kwon avait régulièrement encaissé des fonds de Terra avant l’effondrement des jetons frères LUNC (anciennement LUNA) et UST.

Kwon a encaissé des milliards de Terra avant son effondrement

Le depeg de TerraUSD (UST) et l’effondrement de LUNA de Terra ont effacé des milliards de la valeur marchande des jetons. Des controverses entourant le crash ont commencé à émerger et la SEC a découvert que Kwon encaissait près de 80 millions de dollars de Terraform Labs chaque mois avant l’effondrement du projet.

Kwon aurait retiré 2,7 milliards de dollars du réseau Terra avant le crash. Les allégations contre le PDG impliquent que Kwon a siphonné des fonds du projet, conscient que UST pourrait se désintégrer, tout l’écosystème de jetons sœur de LUNC (anciennement LUNA), et UST pourrait imploser.

Le dénonciateur du forum communautaire Terra, FatMan Terra, a porté des allégations contre Kwon, qui fait l’objet d’enquêtes de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et de la police métropolitaine de Séoul.

FatMan a révélé que Kwon avait retiré 80 millions de dollars de Terra 33 fois; un total de 2,7 milliards de dollars a été détourné du projet en quelques mois via Degenbox.

Comment Kwon a vendu UST pour 2,7 milliards de dollars

FatMan soutient que les milliardaires de papier peuvent avoir du mal à encaisser leurs avoirs ; par conséquent, le dumping de LUNA ou UST pour USD pourrait déclencher un crash. Par conséquent, Kwon avait l’habitude de le graver / le monnayer pour le convertir en UST, d’utiliser la Degenbox d’Abracadabra et d’acheter en boucle des stablecoins.

Kwon a jalonné des garanties pour acheter des UST, les a placées dans Achor, a utilisé son AUST pour emprunter plus d’UST et en a mis à nouveau dans Anchor. La liquidité a augmenté et SPELL a pris l’onglet pour fournir une liquidité de sortie plus profonde à la paire UST.

Selon FatMan, plusieurs influenceurs de Terra ont transmis cette stratégie à leurs abonnés, et des milliers d’utilisateurs de détail ont inondé Degenbox pour des rendements élevés. Bien que cette réserve de rendement se soit rapidement épuisée, elle menaçait la durabilité à long terme d’Anchor, et Kwon s’en fichait.

FatMan soutient que Kwon a encaissé 2,7 milliards de dollars via le pool MIM / UST sans déplacer la cheville. Kwon a collecté des liquidités auprès d’investisseurs particuliers via Degenbox et SPELL.

Les analystes pensent que LUNA 2.0 a un potentiel haussier de 100%

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix de LUNA 2.0 et ont noté que le jeton Terra avait atteint son plus bas et qu’il avait un potentiel haussier. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :