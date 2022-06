Le prix de Solana saigne malgré le lancement de l’événement Seoul Hacker House | Cryptomonnaie

La Fondation Solana a organisé un événement hors ligne de quatre jours, offrant des conseils en personne des ingénieurs de Solana Labs.

Le prix de Solana a continué de saigner, affichant des pertes de 14 % au cours des deux dernières semaines.

Crypto Twitter spécule sur l’intégration d’OpenSea avec Solana, alimentant un sentiment haussier parmi les investisseurs.

Solana, considéré comme un tueur d’Ethereum, continue de décliner malgré le lancement d’un événement hacker à Séoul. Les analystes continuent de rester baissiers sur le prix de Solana.

Solana Labs organise l’événement Seoul Hacker

La Fondation Solana a organisé un événement hors ligne de quatre jours avec des conseils en personne des principaux ingénieurs de Solana Labs. Solana a offert un mentorat aux participants et pendant l’événement, les ingénieurs proposent une programmation éducative informative autour de DeFi, des NFT et comment démarrer sur Solana.

Les conseils et le soutien des principaux ingénieurs de Solana Lab pourraient aider les projets à démarrer sur la blockchain. Malgré le coup d’envoi de l’événement, le prix de Solana n’a pas réussi à se remettre de la crise.

Avant l’événement de Séoul, il y a eu une cérémonie de remise des prix du camp de codage Web3 que Solana a propulsé au Vietnam. Les événements ont alimenté une attitude positive dans la communauté de Solana.

Solana continue de saigner, affiche des pertes

Les analystes ont évalué le graphique des prix de Solana et estiment que l’altcoin est à une baisse d’une baisse de 40 %. La panne de Solana pourrait résulter du modèle de triangle descendant dans le graphique de l’altcoin. Le prix de Solana s’est consolidé à l’intérieur du triangle et la tendance baissière pourrait se poursuivre.

Azeez Mustafa, un analyste crypto, a fait valoir que le prix de Solana évoluait latéralement et que l’altcoin restait en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours et que SOL pourrait continuer à chuter en dessous de 34 $.

Tableau des prix SOL-USD

Le prix de Solana a récemment atteint son plus bas historique sur le RSI. La dernière fois que Solana était à ce niveau RSI, il a été témoin d’une pression de vente prolongée et a été suivi d’un renversement de tendance. Cependant, le prix de Solana a atteint une zone de demande historique et traverse une période de pression prolongée du côté vendeur sur le volume.

Solana approche de la zone de demande et l’altcoin pourrait connaître des niveaux élevés de volume de vendeurs. Les analystes pensent que le prix de Solana pourrait basculer vers le haut de la boîte violette dans une nouvelle résistance et favoriser une consolidation plus poussée.

Graphique SOL-USDT

Les analystes de Netcost-Security estiment que le prix de Solana a perdu son potentiel haussier en raison de pannes de réseau. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :