Les analystes affirment que LUNA 2.0 de Terra est mort, le prix pourrait ne pas se rétablir | Cryptomonnaie

D’après le rapport de Bloomberg d’éminents observateurs du marché, le jeton LUNA 2.0 de la nouvelle chaîne de Terra pourrait continuer à décliner.

Les experts pensent que l’avenir de LUNA 2.0 est sombre et plusieurs facteurs décourageants impliquent que le nouveau jeton Terra est mort.

Les analystes ont une perspective baissière pour LUNA 2.0 et prédisent une nouvelle correction du jeton Terra.

Sur la base d’un récent rapport de Bloomberg, quatre éminents observateurs du marché pensent que le retour de Terra avec la nouvelle chaîne pourrait être au mieux une tentative pathétique. Le prix de LUNA 2.0 pourrait ne pas se remettre de la crise.

LUNA 2.0 de Terra a du mal à se remettre de la baisse des prix

Bloomberg a proposé un rapport sur le retour de la chaîne Terraform avec le nouveau jeton LUNA 2.0 sans le stablecoin algorithmique UST qui a subi un depeg. Le récent rapport de Bloomberg sur le jeton Terra présente des commentaires d’éminents experts en cryptomonnaie qui pensent que le retour de Terra est sombre. Plusieurs problèmes concernant le rôle de Do Kwon dans le nouveau jeton et sa gouvernance agissent comme des facteurs décourageants.

Mati Greenspan, le fondateur et PDG de Quantum Economics, une plateforme d’analyse cryptomonnaie, estime que LUNA 2.0 n’a pas d’avenir ; il a été conçu comme un moyen pour les investisseurs qui ont perdu des fonds lors du crash initial de Terra et n’avaient aucun moyen de récupérer leurs pertes.

Greenspan aurait déclaré :

LUNA 2.0 n’a jamais été conçu pour survivre.

Riyad Carrey, analyste de recherche chez Kaiko, affirme que la chute de LUNA 2.0 est liée à la concurrence avec les alternatives Ethereum Solana, Avalanche et Ethereum. Ces projets n’ont pas le fardeau d’un jeton raté ; la caractéristique perdue exceptionnelle est la perte de stablecoin algorithmique UST.

LUNA 2.0 n’a donc pas de jeton frère, et l’absence d’une fonctionnalité qui était fondamentale pour sa chaîne précédente, LUNA Classic (LUNC), rend difficile la concurrence du jeton avec d’autres comme SOL, AVAX et ETH.

Khaalelulla Baig, fondateur et PDG de CoinBasket, pense que les détenteurs de LUNA 2.0 sont impatients d’abandonner le jeton, car Do Kwon, le PDG de Terraform Labs et le fondateur des jetons frères LUNC (anciennement LUNA) et UST, a perdu sa crédibilité. Baig soutient,

Luna n’a pas d’avenir. Construire la nouvelle Luna au sein de la communauté existante n’aura plus aucun sens maintenant.

Le prix de LUNA 2.0 continue de baisser

Le prix de LUNA 2.0 a connu une baisse à deux chiffres de son prix du jour au lendemain. Le jeton Terra a subi une baisse constante au cours des dernières semaines et le prix de LUNA 2.0 est inférieur de 85,9 % à son niveau record.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de LUNA 2.0 et prédit une nouvelle baisse du jeton Terra. Alors que le lancement de la nouvelle chaîne de Terra devait faire grimper les prix de LUNA et aider les investisseurs à récupérer leurs pertes, le prix a subi une pression baissière. L’actif s’est décomposé en suivant un triangle descendant dans le graphique.

Le prix de LUNA est tombé en dessous du support à 3,3 $ et continue de perdre de la valeur marchande.

Graphique LUNA-USDT

Les analystes de Netcost-Security affirment que le prix de LUNA 2.0 a un potentiel haussier de 100 % depuis que le jeton Terra a atteint son plus bas niveau. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :