Les développeurs de Cardano se préparent pour le hard fork de Vasil tandis que Hoskinson condamne les marchés haussiers | Cryptomonnaie

Charles Hoskinson, le créateur de Cardano, soutient que les marchés baissiers font ressortir les meilleurs projets de DeFi et favorisent le développement.

Les développeurs de Cardano se préparent pour le hard fork, les nœuds, le grand livre et les équipes de consensus de Vasil partagent les mises à jour des progrès.

Les analystes affirment que le prix de Cardano approche de la zone d’achat et que l’altcoin pourrait bientôt connaître une évasion massive.

Les développeurs de Cardano Input Output HongKong ont partagé une nouvelle mise à jour de développement sur les progrès réalisés vers le hard fork Vasil et la mise à niveau Hydra. Les analystes continuent d’avoir une perspective baissière sur l’altcoin.

Les développeurs de Cardano ont publié une nouvelle mise à jour de développement

Input Output HongKong (IOHK), les développeurs de Cardano, ont publié une nouvelle mise à jour de développement le 10 juin 2022. Les développeurs ont commenté les progrès réalisés vers Hydra et le hard fork Vasil.

Les équipes de nœud, de grand livre et de consensus ont continué à se préparer pour le hard fork de Vasil et toutes les équipes opérationnelles sont restées concentrées sur la livraison efficace et transparente de l’événement combinateur. Ils ont commencé à travailler sur les programmes d’intégration pour s’assurer que les nœuds et autres composants sont compatibles avec Vasil. Les équipes continueront à résoudre les problèmes restants qui ont été identifiés dans le cadre du vaste programme de tests en cours.

L’équipe de mise en réseau travaille actuellement sur la phase de conception et traite d’autres problèmes concernant l’avancement du hard fork Vasil. L’équipe Hydra a travaillé sur les problèmes liés aux validateurs.

Charles Hoskinson affirme que les marchés baissiers sont meilleurs pour la croissance du projet DeFi

Hoskinson, le créateur de Cardano et le PDG d’IOHK, a récemment déclaré à la communauté que les marchés baissiers sont meilleurs pour développer DeFi. Hoskinson a été cité comme disant:

J’ai personnellement vécu, je pense, comme six marchés baissiers maintenant. Et chaque fois que vous avez vu des avancées majeures. C’est de là que vient la révolution des contrats intelligents. C’est de là que vient une grande partie de la révolution DeFi.

Hoskinson a fait valoir qu’il y a une plus grande concentration sur les améliorations de l’interopérabilité dans le marché baissier actuel. Il a dit,

… les marchés baissiers sont le moment idéal pour [governance and improvements in interoperability protocols] se produire parce que tout le monde est beaucoup plus concentré sur le travail, et ils ont tendance à être beaucoup plus coopératifs.

Le prix de Cardano pourrait baisser

Christopher Lewis, un analyste crypto, a évalué la tendance des prix de Cardano et a révélé que l’EMA de 50 jours offre une pression à la baisse importante sur l’altcoin, donc ADA a du mal à récupérer. Une fois que le prix de Cardano dépasse l’EMA de 50 jours, il pourrait assister à une évasion de courte durée.

Si le prix de Cardano tombe en dessous du niveau de 0,60 $, il pourrait être aussi bas que 0,40 $. Étant donné que l’EMA de 50 jours et de 200 jours est étalée, il y a une dynamique baissière dans le graphique des prix de Cardano, et l’altcoin évolue actuellement lentement et reste dans une tendance baissière.

Tableau des prix ADA-USD