Shiba Inu alimente la collection NFT invite les détenteurs à dîner dans le métaverse avec Welly | Cryptomonnaie

Shiba Inu a propulsé le premier projet NFT avec des récompenses du magasin de restauration rapide Welly.

Mint pour le projet de restauration rapide propulsé par Shiba Inu a été lancé le 9 juin 2022.

Les analystes prédisent une nouvelle baisse, une baisse de 20% du prix du Shiba Inu, car la pièce meme ne parvient pas à se rétablir.

Shiba Inu a propulsé le premier NFT de restauration rapide au monde pour le joint de hamburger Welly sur son réseau. La première phase a été mise en ligne le 9 juin 2022 et la Monnaie a commencé. Les analystes restent baissiers sur la reprise des prix du Shiba Inu.

Shiba Inu invite les utilisateurs de Web3 à manger de la restauration rapide dans le métaverse

La collection NFT « Eat Wellys » de Shiba Inu est conçue par @chico_rata. La collection comprend 10 000 NFT, chacun avec des attributs et des combinaisons différents. Un total de 140 attributs, normaux, rares et uniques, sont répartis entre les NFT, et la frappe se déroulera en différentes étapes.

La première phase de la menthe a commencé le 9 juin 2022 à 20h00 UTC et sur une période de douze heures, les détenteurs de LEASH et de Shiboshi ont frappé des Welly NFT, même si les avoirs étaient bloqués dans le jalonnement. Au cours des douze dernières heures de la phase, les détenteurs de BONE et de Shiba Inu ont été invités en exclusivité à frapper les NFT du fast-food. La phase deux commence à la fin de la phase un et la phase trois sera une vente publique.

Le projet NFT est spécial car il s’agit de la première collection directement liée à une entreprise du monde réel, le joint alimentaire Welly, propulsé par Shiba Inu. La collection est disponible à la vente sur OpenSea, une place de marché peer-to-peer.

Les analystes révèlent des perspectives baissières sur Shiba Inu

Malgré le lancement de la collection NFT unique et les mises à jour à venir de Shiba Inu, les analystes ont une vision baissière de Shiba Inu. Le prix du Shiba Inu pourrait ne pas se remettre de sa récente chute.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont prédit une baisse de 20 % du prix de la pièce meme. Les analystes estiment que le prix du Shiba Inu a confirmé le modèle en triangle descendant, un indicateur baissier et la pièce meme pourrait connaître une baisse de 20 % de son prix.