Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Ripple & Cardano – American Wrap 10 juin | Cryptomonnaie

Prédiction hebdomadaires Bitcoin: il y a un crash des prix BTC qui se profile

Le prix du bitcoin est à un point de son parcours sur le marché baissier où les investisseurs sont divisés en camps qui s’attendent à un rallye de secours, à une poursuite du crash et à un rallye haussier à part entière. Fait intéressant, aucune des thèses susmentionnées n’est fausse en soi.

Le prix XRP de Ripple connaîtra une volatilité importante ce week-end

Le prix Ripple (XRP) devrait éventuellement imprimer un nouveau plus bas d’ici ou au cours du week-end alors qu’un autre lot de force du dollar perturbe les marchés et fait glisser chaque actif à risque à la baisse. Avec les crypto-monnaies à l’avant-garde de ces vents contraires, l’intérêt et le pouvoir d’achat pourraient diminuer, ouvrant la voie aux baissiers pour tuer et éventuellement déclencher de nouveaux creux pour 2022, effaçant les petits gains encourus de mai et juin dans le processus. Attendez-vous à voir des traders écrasés comme des mouches contre le mur et finalement évincés de leurs positions autour de 0,37 $ avant que les prix ne chutent comme une pierre d’environ 18 % vers 0,30 $.

Charles Hoskinson de Cardano s’approche de la fourche dure de Vasil avec prudence après l’effondrement de LUNA et UST de Terra

Charles Hoskinson, le créateur de Cardano a annoncé des changements dans les plans d’IOHK pour le hard fork Vasil en réponse au crash de LUNA. Hoskinson a déclaré à la communauté Cardano que le détachement et le déclin des jetons frères de Terraform Lab, LUNC (anciennement connu sous le nom de LUNA) et TerraUSD (UST), ont incité les développeurs à être plus prudents dans la mise en œuvre des futures mises à niveau.