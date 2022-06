Shiba Inu fait face à cette menace rare alors que le taux de brûlure diminue | Cryptomonnaie

Le taux de combustion des Shiba Inu a chuté de 70,7 % du jour au lendemain, plus de la moitié de l’offre de la pièce meme est en circulation.

Le prix des pièces Shiba Inu a atteint son plus bas niveau en huit mois, entraînant une augmentation de la pression de vente sur les bourses.

L’activité en chaîne dans la pièce SHIB a chuté de 94% depuis novembre 2021, parallèlement à la diminution de la domination sociale.

La pièce Shiba Inu fait face à une menace imminente de la vente de 1 billion de dollars SHIB détenus par la ShibArmy. Le taux de combustion de la pièce meme a connu une baisse massive, en baisse de 75 % du jour au lendemain.

Les détenteurs de Shiba Inu pourraient vendre 1 000 milliards de jetons

Le taux de combustion des Shiba Inu a pris un coup, chutant de 75 % du jour au lendemain. Après une brûlure massive en début de semaine, la brûlure du Shiba Inu a ralenti. D’après les données du portail Shibburn, 34,72 millions de jetons Shiba Inu ont été brûlés au cours des dernières 24 heures. Près de 41% de l’approvisionnement en circulation de Shiba Inu a été brûlé. 55,6% des jetons Shiba Inu restent en circulation sur les bourses.

Approvisionnement Shiba Inu en circulation

Les partisans pensent que la brûlure de Shiba Inu est un facteur clé du sentiment haussier au sein de la ShibArmy. Le prix du soi-disant Dogecoin-killer a chuté de 88% par rapport à son niveau record et continue de baisser. Les détenteurs de Shiba Inu ont jeté la pièce meme et ont pris des bénéfices de manière constante.

Alors que les grands investisseurs de portefeuille, les 100 plus grandes baleines du réseau Ethereum ont constamment accumulé Shiba Inu tout au long de la baisse, la pièce meme a connu une augmentation des prises de bénéfices lors de sa reprise et de la hausse des prix.

Le prix du Shiba Inu est actuellement à son plus bas niveau en huit mois, et il y a eu une accumulation massive par les investisseurs. Les baleines sur le réseau Ethereum et les membres de ShibArmy ont ramassé Shiba Inu lors de la récente crise, donc toute appréciation du prix pourrait offrir une opportunité de réservation de profit.

Les réserves d’échange de Shiba Inu ont chuté

Sur la base des données de CryptoQuant, un tracker de crypto-intelligence, les investisseurs ont amassé 1,02 billion de pièces Shiba Inu, l’équivalent de 10,6 millions de dollars. Ces jetons ont été retirés de l’approvisionnement en circulation du Dogecoin-killer.

Une fois que SHIB aura été témoin d’un renversement de tendance, il est possible que plus de 1 000 milliards de dollars de pièces Shiba Inu arrivent sur les bourses et augmentent la pression de vente, entraînant une baisse des prix.

Réserves de change Shiba Inu

Les indicateurs indiquent une dépréciation du prix du Shiba Inu à court terme, car la tendance haussière a perdu de sa force et les traders ont pris le contrôle de la pièce meme. Le 31 mai, Shiba Inu a enregistré la perte la plus élevée en une journée en un an. 3,71 billions de pièces Shiba Inu ont été échangées et ont changé de mains, avant la baisse des prix. Les partisans pensent donc qu’il est probable que ShibArmy videra 1 billion de SHIB sur les bourses dans les semaines et les mois à venir.

Catalyseur haussier pour le prix du Shiba Inu

Les développeurs de Shiba Inu ont récemment annoncé que les récompenses LEASH pour les membres de ShibArmy seraient disponibles à partir du 2 juillet. ne faites pas face à une longue attente.

La disparition de Ryoshi a fait sensation dans la communauté. Cependant, Shytoshi Kusama, le chef de projet, a apparemment pris les rênes et travaille avec les développeurs pour fournir les futures mises à jour de Shiba Inu.

La domination sociale de Shiba Inu a augmenté

La domination sociale est un indicateur de la popularité de la pièce meme sur des plateformes telles que Twitter, Reddit, Discord, etc. D’après les données du fournisseur d’analyse LunarCrush, Shiba Inu a été témoin d’une augmentation des mentions sur les réseaux sociaux et de la domination, respectivement de 45 % et 35 %.

La pièce meme continue de rester un projet de crypto-monnaie très populaire et socialement dominant, comme le démontrent les mesures de performance sociale. Ceci est un indicateur d’un sentiment haussier croissant parmi les détenteurs de Shiba Inu et de crypto Twitter.

Métriques sociales Shiba Inu

Le prix du Shiba Inu pourrait subir une baisse de 20 %

Les analystes de Netcost-Security ont évalué le graphique des prix du Shiba Inu et ont noté que SHIB est actuellement dans une tendance décroissante. Le triangle descendant est considéré comme indicatif d’une cassure haussière et le prix du Shiba Inu se rapproche de la base. Les analystes estiment qu’il pourrait y avoir une baisse de 20 % du prix du Shiba Inu, avec un objectif de 0,0000082 $.

Le support à 0,0000095 $ joue un rôle crucial dans la tendance des prix de Shiba Inu. Cependant, les analystes pensent que SHIB pourrait casser ce niveau de support et baisser de 20%.