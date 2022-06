Le prix XRP de Ripple connaîtra une volatilité importante ce week-end | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation devrait imprimer un nouveau plus bas alors que les marchés se préparent à plus de risque.

Le prix XRP devrait être l’une des victimes d’un autre lot de force du dollar qui est sur le point d’entrer en vigueur.

De nouveaux plus bas sont également possibles si les traders prennent du recul, avec un prix XRP fixé à 0,30 $.

Le prix Ripple (XRP) devrait éventuellement imprimer un nouveau plus bas d’ici ou au cours du week-end alors qu’un autre lot de force du dollar perturbe les marchés et fait glisser chaque actif à risque à la baisse. Avec les crypto-monnaies à l’avant-garde de ces vents contraires, l’intérêt et le pouvoir d’achat pourraient diminuer, ouvrant la voie aux baissiers pour tuer et éventuellement déclencher de nouveaux creux pour 2022, effaçant les petits gains encourus de mai et juin dans le processus. Attendez-vous à voir des traders écrasés comme des mouches contre le mur et finalement évincés de leurs positions autour de 0,37 $ avant que les prix ne chutent comme une pierre d’environ 18 % vers 0,30 $.

Le prix du XRP devrait chuter comme une pierre

Le prix d’ondulation devrait s’effondrer à la suite d’une série d’événements déclenchés par la réunion terne de la BCE où Lagarde a raté la cible et a déçu les marchés en s’engageant à effectuer le plus petit nombre de hausses de taux possible, alors qu’à l’échelle mondiale, d’autres banques centrales accélèrent massivement leurs taux pour calmer l’inflation. Le risque systémique considérable causé a déclenché une vague massive de force du dollar qui a déferlé sur les marchés et conduit les investisseurs à fuir les crypto-monnaies. Cela dit, la force du dollar n’a pas encore complètement filtré dans toutes les crypto-monnaies, le prix du XRP étant toujours fixé pour une correction différée.

Le prix du XRP devrait d’abord chuter vers 0,37 $, ce qui était le plus bas de référence pendant la majeure partie de mai et juin. Attendez-vous à ce que ce niveau tienne un certain support mais casse néanmoins. Une pénétration en dessous ouvrirait une zone assez importante à la baisse, avec seulement 0,30 $ comme niveau de support le plus proche. Traduit en pourcentages, cela signifierait une perte de 17 % de 0,37 $ à 0,30 $ ou 25 % par rapport à l’endroit où le prix XRP se négocie actuellement.

Graphique journalier XRP/USD

Alternativement, comme le prix XPR se négocie toujours entre 0,37 $ et 0,42 $, une cassure à la hausse est toujours possible cette semaine, et quelques crypto-monnaies ont montré une dislocation de la valeur actuelle en dollars. Cela pourrait être assez positif pour les crypto-monnaies telles que le prix Ripple et entraîner un rallye comme scénario possible même lorsque les actions s’effondrent. L’objectif à la hausse est fixé à 0,48 $, juste au-dessus du pivot mensuel.