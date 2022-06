Charles Hoskinson de Cardano s’approche de la fourche dure de Vasil avec prudence après l’effondrement de LUNA et UST de Terra | Cryptomonnaie

Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, a récemment révélé que l’effondrement de LUNA avait provoqué un changement dans le prochain hard fork Vasil de l’altcoin.

Selon une enquête récente, Cardano est la crypto-monnaie la plus largement détenue sur le marché baissier en cours.

Les analystes prédisent une nouvelle correction du prix de Cardano, alors que l’altcoin s’effondre sous la pression de vente.

Charles Hoskinson, le créateur de Cardano a annoncé des changements dans les plans d’IOHK pour le hard fork Vasil en réponse au crash de LUNA. Hoskinson a déclaré à la communauté Cardano que le détachement et le déclin des jetons frères de Terraform Lab, LUNC (anciennement connu sous le nom de LUNA) et TerraUSD (UST), ont incité les développeurs à être plus prudents dans la mise en œuvre des futures mises à niveau.

Charles Hoskinson prend note du crash de LUNA

Dans une récente vidéo YouTube, Charles Hoskinson, co-fondateur d’Input Output HongKong (IOHK), les développeurs de Cardano ont partagé une mise à jour clé avec la communauté ADA. Hoskinson a déclaré que les développeurs ont pris note du crash colossal des jetons frères LUNC (anciennement LUNA) et UST et ont mis en œuvre quelques changements dans le prochain hard fork Vasil.

Les développeurs sont plus prudents qu’auparavant, dans la mise en œuvre du combinateur hard fork à la chaîne Cardano. Hoskinson a été cité comme disant:

Nos ingénieurs sont plongés dans les mauvaises herbes en ce moment et travaillent très dur sur Vasil. Une quantité énorme à faire, une quantité énorme de tests à faire. Après l’effondrement de LUNA, nous avons décidé d’ajouter un harnais de test supplémentaire à ce que nous faisons et de réfléchir très attentivement à certaines choses. Cela prend un peu plus de temps, mais nous avons pensé que l’abondance de prudence est bien récompensée ces jours-ci.

Le hard fork Vasil est une étape clé pour la blockchain Cardano, l’événement devrait renforcer l’évolutivité du réseau Cardano et augmenter les fonctionnalités de Plutus, la plate-forme de contrats intelligents.

Cardano est l’altcoin le plus populaire sur le marché baissier

Selon les données d’une récente enquête de LondonRealTV, Ethereum-killer ADA est la crypto-monnaie la plus largement détenue sur le récent marché baissier. 80% des participants à l’enquête ont choisi la pièce de monnaie native ADA de Cardano à détenir, dans un marché baissier. Bitcoin et Ethereum ont respectivement reçu 11% et 5% des votes.

Les partisans pensent que Cardano a surpassé ses pairs alors que la communauté attend avec impatience deux événements clés – le hard fork de Vasil et la mise à niveau d’Hydra. Les mises à jour à venir devraient renforcer l’utilité et l’évolutivité de la blockchain Cardano. Cardano est donc considéré comme un altcoin qui a le potentiel d’offrir des gains dans un marché baissier.

Les analystes révèlent des perspectives baissières sur le prix de Cardano

Les analystes crypto de CFDtrading ont évalué la tendance des prix de Cardano et identifié une forte tendance sur le graphique quotidien, sur une période de 100 jours. Les moyennes mobiles révèlent une tendance baissière car les MA de 20, 50, 100 et 200 jours sont dans un alignement baissier.

Il existe une divergence entre le prix Cardano et le RSI, ce qui implique la possibilité d’un renversement de tendance et d’un rallye de l’altcoin.

Cardano RSI au fil du temps

Le graphique des prix sur 4 heures montre une correction et les traders continuent de dominer Cardano. La fourchette de prix de l’altcoin a voyagé en dessous de la ligne moyenne moyenne des indicateurs de volatilité, à 0,628 $.

La courbe SMA 20 est constamment au-dessus du SMA 50 et la tendance était haussière avant la correction. Avec une volatilité croissante et un RSI en baisse, les analystes prédisent une nouvelle baisse du prix de Cardano.

Tableau des prix ADA-USD

Les analystes de Netcost-Security affirment que le prix de Cardano se dirige vers la zone d’achat, pour plus d’informations, regardez cette vidéo :