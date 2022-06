Les investisseurs ne seront pas satisfaits de ce mouvement de prix Shiba Inu | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu se consolide au-dessus du support stable à 0,0000095 $.

Le triangle descendant prévoit un crash de 20 % à 0,0000082 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de l’obstacle de 0,0000139 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Shiba Inu se négocie dans une fourchette étroite au-dessus d’une période plus longue sans encore le tester à nouveau. Si les vendeurs prennent le contrôle, cependant, et ponctionnent en dessous, une vente massive est susceptible de se produire.

Le prix du Shiba Inu révèle des signaux mitigés

Le prix du Shiba Inu s’est effondré de 90 % par rapport à son sommet historique, créant un creux à 0,0000087 $ le 12 mai. Depuis lors, le SHIB est revenu à 0,0000143 $ et a produit quatre hauts inférieurs et trois bas égaux.

La connexion de ces points d’oscillation révèle un triangle descendant, prévoyant un crash de 20 % à 0,0000082 $. La cible est obtenue en mesurant la distance entre le premier swing haut et bas à partir du point de cassure à 0,0000101 $.

Le niveau de support de la période plus élevée à 0,0000095 $, cependant, va gêner les vendeurs et leurs plans et les vendeurs à découvert doivent attendre une confirmation qui ajoute à leur thèse baissière.

D’un point de vue macro, il est peu probable que le crash s’arrête à 0,0000082 $, mais se prolonge plus bas. La consolidation qui a eu lieu entre mai 2021 et septembre 2021 montre un point de contrôle du volume à 0,0000071 $, qui sera le prochain niveau de support qui absorbera la pression de vente entrante, et interrompra ainsi la hausse des prix du Shiba Inu.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

D’autre part, si le prix du Shiba Inu produit un chandelier quotidien proche de l’hypoténuse du triangle descendant, cela déclenchera une cassure haussière. Dans ce cas, SHIB doit franchir la barrière de résistance de 0,0000139 $.

Renverser cet obstacle en un niveau de support invalidera clairement la thèse baissière du prix du Shiba Inu.