La Chine craint que les conclusions de l’UE sur ses véhicules électriques soient « déformées et peu objectives »

L’Europe ne facilite pas la vie des constructeurs chinois en matière de voitures électriques. À tel point que la Chine craint que les conclusions de l’enquête que mène l’Union européenne (UE) sur les importations de véhicules électriques chinois vers l’Europe soient « faussées et peu objectives ».

En septembre de l’année dernière, la Commission européenne a lancé une enquête sur la possibilité d’imposer des droits de douane, dans le but de protéger les constructeurs européens contre les importations de véhicules électriques chinois moins chers. En effet, selon l’entité européenne, ils pourraient bénéficier de subventions de l’État.

Le vice-président de la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (CCCME), Shi Yonghong, s’est dit préoccupé par le fait que les conclusions de l’enquête étaient « déformées et non objectives ».

La Chine s’inquiète du manque d’objectivité de l’UE

La CCCME, qui représente 12 constructeurs chinois de véhicules électriques dans le processus et qui a eu une audition avec la Commission européenne jeudi dernier, a déclaré que sa principale préoccupation réside dans les entreprises que l’exécutif européen a choisi d’analyser.

L’UE examinera BYD, Geely et MG de SAIC. Cependant, il a laissé de côté les principaux exportateurs chinois vers l’UE, qui, selon Transport & Environment, étaient Tesla et Dacia de Renault, en 2023.

Compte tenu de la sélection effectuée par l’UE, Yonghong a déclaré que la Commission européenne s’est écartée de son principe de sélection des plus grands exportateurs et semble avoir délibérément sélectionné trois fabricants chinois, afin de parvenir à des conclusions prédéterminées sur les subventions.

Cette sélection biaisée de l’échantillon a entaché l’ensemble du processus d’enquête.

A déclaré le vice-président de la CCCME, lors d’une conférence de presse, selon Automotive News Europe.

De plus, Yonghong a déclaré que l’enquête manquait de transparence, les fabricants européens bénéficiant de l’anonymat et ayant fourni des données inadéquates, notamment en ce qui concerne l’évaluation des dommages causés à l’industrie du bloc.

Selon lui, les fabricants chinois ne nuisent pas aux fabricants européens, car ils se concentrent sur différents segments de marché. En réalité, Yonghong a déclaré que l’industrie européenne conservait une part de marché élevée et que les principaux importateurs chinois étaient les propres entreprises du bloc.

Dans la même intervention, Yonghong a déploré que cette affaire soit un « exemple parfait du double standard de l’UE », car elle ne prend aucune mesure contre les quelque 400 milliards de dollars de subventions de la loi américaine sur la réduction de l’inflation et injecte milliards d’euros dans la production de batteries et de véhicules électriques.

En réponse, la Commission européenne a assuré que l’enquête et ses conclusions respecteraient les obligations de l’UE, car « l’Europe suit les règles, à l’intérieur de ses frontières et à l’échelle mondiale ».

Selon un porte-parole de l’UE, « cette enquête antisubventions est approfondie, équitable et fondée sur des faits ».